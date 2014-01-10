离岸人民币：中国农发行两年点心债以3.08%定价，三年为3.28%

路透香港1月10日 - 根据路透所获的销售文件，中国三大政策性银行之一--中国农业发展银行点心债周四晚间定价，两年期为3.08%，三年期为3.28%，均低于初步指导利率。

此次发行规模为30亿元，其中两年期共发行20亿元，三年期发行10亿元；该批点心债周四上午于市场询价，初步指导利率两年期报3.2%，三年期报3.4%。

穆迪给予农发行Aa3评级，标普则为AA-。