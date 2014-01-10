离岸人民币：中国农发行两年点心债以3.08%定价，三年为3.28%

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港1月10日 - 根据路透所获的销售文件，中国三大政策性银行之一--中国农业发展银行点心债周四晚间定价，两年期为3.08%，三年期为3.28%，均低于初步指导利率。
此次发行规模为30亿元，其中两年期共发行20亿元，三年期发行10亿元；该批点心债周四上午于市场询价，初步指导利率两年期报3.2%，三年期报3.4%。
穆迪给予农发行Aa3评级，标普则为AA-。
中银（香港）及渣打银行为全球联席协调人。交银、建银国际及工银亚洲为联合账簿管理人。农行香港分行和澳大利亚国民银行亦加入联席牵头经办人行列。（完） (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
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路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选