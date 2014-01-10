离岸人民币：中国银行伦敦分行三年期人民币债券以3.45%定价--销售文件

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港1月10日 - 根据路透所获的销售文件，中国银行 伦敦分行三年期人民币债券以3.45%定价。此为中资银行伦敦分支机构在当地发行的首笔人民币债券。
该期债券共发行了25亿元，将于1月16日交割。
中银此前称，债券将在伦敦证券交易所上市。发债募集资金将全部留存本地，支持伦敦离岸人民币业务以及中英贸易和投资往来。
本次发行的人民币债券全球协调人为中国银行，共同承销商包括、汇丰银行、瑞银证券和美银美林担任主承销商。（完） (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
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路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选