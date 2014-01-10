离岸人民币：中国银行伦敦分行三年期人民币债券以3.45%定价--销售文件

路透香港1月10日 - 根据路透所获的销售文件，中国银行 伦敦分行三年期人民币债券以3.45%定价。此为中资银行伦敦分支机构在当地发行的首笔人民币债券。

该期债券共发行了25亿元，将于1月16日交割。

中银此前称，债券将在伦敦证券交易所上市。发债募集资金将全部留存本地，支持伦敦离岸人民币业务以及中英贸易和投资往来。