新闻稿：惠誉认为新兴市场增长依然强劲，但弱势更为明显

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
包括泰国(BBB+/展望稳定)在内的部分国家国内政治紧张局势加剧值得关注，另外印度和印尼(均为BBB-/展望稳定)在2014年将举行选举。不过惠誉认为政治压力不会直接导致评级下调。该机构预期地缘政治风险不会太大，尽管北韩(朝鲜)的稳定面临不确定因素，且一直存在地区领土争端。
国内政治不确定性可能阻碍改革，从而影响到信用状况。实施结构性改革以支持经济持续增长前景，同时消除重大的失衡问题，将能增强信用状况，并可能为以后针对该地区采取正面评级行动打下基础。(完)
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选