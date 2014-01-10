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货币新闻 | 2014年 1月 10日 星期五 09:31 BJT

新闻稿：惠誉认为新兴市场增长依然强劲，但弱势更为明显

包括泰国(BBB+/展望稳定)在内的部分国家国内政治紧张局势加剧值得关注，另外印度和印尼(均为BBB-/展望稳定)在2014年将举行选举。不过惠誉认为政治压力不会直接导致评级下调。该机构预期地缘政治风险不会太大，尽管北韩(朝鲜)的稳定面临不确定因素，且一直存在地区领土争端。

国内政治不确定性可能阻碍改革，从而影响到信用状况。实施结构性改革以支持经济持续增长前景，同时消除重大的失衡问题，将能增强信用状况，并可能为以后针对该地区采取正面评级行动打下基础。(完)
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