《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--1月10日

路透香港12月18日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.754港元 )

美股道琼工业指数周四收低-17.98,或-0.11%,报16444.76点.因美国非农就业报告将于周五公布，该数据或可使投资者洞悉美国联邦储备理事会是否会在本月会议上再度削减量化宽松规模。“交投有些犹豫，投资者对股市仍有兴趣，但也心存谨慎。”分析师称。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价