《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--1月10日

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透香港12月18日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.754港元 )
美股道琼工业指数周四收低-17.98,或-0.11%,报16444.76点.因美国非农就业报告将于周五公布，该数据或可使投资者洞悉美国联邦储备理事会是否会在本月会议上再度削减量化宽松规模。“交投有些犹豫，投资者对股市仍有兴趣，但也心存谨慎。”分析师称。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 179.000 -1.05 20254 13.880 0.00 中国铝业 8.390 -0.59 39116 2.602 -0.30 中国移动 49.810 -0.84 196203 77.245 -0.14 中国人寿 42.600 -2.96 92033 22.021 -0.58 中石油 102.940 -1.01 45109 7.982 -0.23 中石化 74.900 -1.74 56381 5.808 1.18 汇丰控股 55.34 -0.45 1423999 85.822 0.67 中电信 47.020 -1.24 13250 3.646 -0.38 中国联通 14.070 -2.63 203758 10.910 -1.00 兖州煤业 7.690 -4.83 181882 5.963 -2.89 华能国际 37.390 2.05 11806 7.248 -0.71 南方航空 19.300 1.26 38462 2.993 3.57 东方航空 18.510 2.21 23138 2.871 3.26 中芯国际 3.950 0.51 91272 0.613 -2.77（完）
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。