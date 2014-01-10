《中国报摘》--其他报纸重要消息1月10日

**上海证券报**

--1月初发行的“14怀化债01”，票面利率8.99%，创下了公募城投债票面利率的历史新高。2014年也面临城投债兑付高峰，但鉴于近期审计署对地方政府性债务的审计结果及发改委的表态，多数业内人士对城投债的短期风险显然并不担忧。

--郑州商品交易所发布公告称，将自1月16日结算时起，将PTA期货交易保证金标准由8%恢复至合约规定标准6%，涨跌停板幅度由5%恢复至合约规定幅度4%。

--身为央企中外运长航集团旗下上市公司，*ST长油 今日发布终止上市风险提示公告。这意味着，公司或将成为首家退市的央企上市公司。

**证券时报**

--中国铁路总公司总经理盛光祖表示，2014年，中国铁路总公司要深入推进铁路投融资体制改革，做好设立铁路发展基金相关准备工作，待国务院批准后立即启动实施。

--中国钢铁工业协会的最新数据显示，2013年全年粗钢产量继续增长达到7.52亿吨，同比增长9.35%，创历史新高；全国粗钢日均产量也刷新历史纪录。

**每日经济新闻**

--商务部外国投资管理司副司长仇光玲表示，目前正在研究对外资放开投资经营类电子商务领域，研究是否要取消或者突破对外资有限制的政策，如电信、物流对外资的限制要逐步取消。

**金融时报**

--从中国进出口银行获悉，2013年，该行各项业务继续保持良好发展态势，全年批准表内贷款8,680亿元人民币，发放贷款8,038亿元，年末资产总额达到20,033亿元，表内贷款余额14,829亿元，继续保持较高的资产质量。

--中国社会科学院金融研究所研究员易宪容撰文称，2014年国内信贷市场及货币市场，在信贷管制下的双轨融资市场和地方政府过度融资需求的双重压力下，2013年出现的资金紧张的格局难以根本扭转，在较长时间内，市场流动性紧张在2014年仍然是大概率事件。

**东方早报**

--广发证券 旗下的广发金融交易（英国）有限公司获批LME（伦敦金属交易所）一类会员，广发金融交易由此成为LME核准的首家中资圈内交易会员公司。 (完)