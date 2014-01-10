美国经济：美联储未能兑现达到2%通胀率的承诺--柯薛拉柯塔

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透明尼亚波利斯1月9日 - 美国联邦储备理事会(美联储)一位高级官员周四表示，联储在削减货币刺激政策时应小心谨慎，特别是在目前通胀率仍远低于联储2%目标的情况下。
“我们向美国人民承诺要保持通胀率在2%的水准，”明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在一项活动中表示，“我们未能真正兑现”这一承诺。
他说，在货币政策刺激方面，美联储实际上可以做得更多，而不是更少。(完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰)
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路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选