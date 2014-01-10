美国经济：美联储未能兑现达到2%通胀率的承诺--柯薛拉柯塔

路透明尼亚波利斯1月9日 - 美国联邦储备理事会(美联储)一位高级官员周四表示，联储在削减货币刺激政策时应小心谨慎，特别是在目前通胀率仍远低于联储2%目标的情况下。

“我们向美国人民承诺要保持通胀率在2%的水准，”明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在一项活动中表示，“我们未能真正兑现”这一承诺。

他说，在货币政策刺激方面，美联储实际上可以做得更多，而不是更少。(完)