基金观点：PIMCO投资长葛罗斯称，2014年债券投资组合料如履薄冰

标题新闻：欧盟贸易执委玛姆斯托姆表示，英国退欧后欧盟肯定将与其签署自由贸易协定
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路透纽约1月9日 - 全球最大债券基金业者太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯周四表示，今年债券投资组合料将如履薄冰；2013年是债市艰困的一年，葛罗斯旗下基金出现近20年来最高的年度亏损。
“总回报债券投资组合2014年应该仍能浮在水平面上，”葛罗斯在月度致投资人信函中指出，该信函的主题为“拉锯战”(Seesaw Rider)，葛罗斯的旗舰PIMCO总回报基金资产规模达2,370亿美元。
葛罗斯重申，投资人应该把注意力放在短天期债券上。他同时表示，若要分析美国联邦储备理事会(FED/美联储)2014年政策前景，个人消费支出(PCE)物价年增率会比失业率更为重要。
“关注PCE通胀比关注失业率重要。”
葛罗斯指出，有鉴于美联储2%通胀目标，及12月年增率仅1.2%，投资人可预期指标联邦基金利率至少在2016年之前都将维持在低档。
根据晨星(Morningstar)数据，葛罗斯的基金去年下滑近2%，创下1994年来最差表现，同时也是1999年以来首度录得年度亏损。
晨星数据显示，这样的表现仅优于40%的同业，导致投资人在2013年从该基金撤走411亿美元。
PIMCO为欧洲金融服务业巨擘安联 旗下一员，根据公司网站，2013年9月30日止总计管理1.97万亿(兆)美元资产。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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