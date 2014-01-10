港报社评：贝南奇写QE终卷，耶伦须阻长息急升--信报1月10日

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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美国联邦储备局公布去年12月会议纪要，披露缩减购买债券议决内容，显示几乎所有委员一致同意踏出退市一步。照美国经济目前复苏情况看，货币政策回复正常化的基础显然仍有相当脆弱性。因此，候任联储局主席耶伦在启动退市初段，如何防止利率上升危害经济，既是退市平稳过渡的关键；也是决定减购规模与退出节奏快慢的骨节点。
按会议纪要，联邦公开市场委员会强调，退市毋须预设轨道，而须取决于经济和购债计划的效果，并避免把加息与失业率紧扣起来。
随着联储局减少买债，加上QE对经济刺激的边际效果退减，今年增长很大程度须靠经济体自身的内生动力拉动。消费和房地产仍是增长的主要引擎，因而联储局拍板退市，也必须衡量消费与房地产市场对政策调整的承受力。
由于中国政府出手打击地方政府违规借贷，雷厉风行整治影子银行，估计今年外流到美国并源源注入楼市的资金将会减少；与此同时，一旦长期利率进一步上升，推动按揭贷款利息上扬，难免再弱化房地产市场的复苏动力。
如今美国10年期国债孳息有明显上升压力，市场押注联储局有可能提早加息，昨晚息口贴近3厘，耶伦掌管联储局后，退市节奏难望轻快，而且首要设法避免长息急遽上升。
总括而言，耶伦身来落实退出QE，相信退市政策会相当审慎，但基于货币政策从制订实施，到对实体经济活动产生影响，当中存在时滞，因而只有当联储局能够对未来半年至一年的经济前景精确预测，肯定未来强劲增长，才会采取升息行动。
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。