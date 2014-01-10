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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 09:26 BJT

日本股市：日经指数下跌，但迅销受业绩提振表现亮眼

路透东京1月10日 - 日本股市日经指数周五下跌，2014年第一周交易料收低，但优衣库(Uniqlo)服饰连锁店营运商迅销(Fast Retailing)股价上扬，该公司稍早公布的季度获利优于预期。

迅销 上涨3.5%，该公司第一季获利高于预估，因优衣库品牌在日本的销售强劲。

日经指数 下跌0.2%，报15,841.85点，美国今日稍后将公布就业报告。

日经指数本周累计下滑2.8%，料创下10月以来最大单周跌幅。该指数去年上涨57%，为1972年以来最佳年度表现，因受日本大规模财政和经济刺激措施激励。

东证股价指数 跌0.5%至1,290.88点。(完)
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