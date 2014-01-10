《香港报摘》--其他报纸重要消息1月10日

* 明报：

--长江实业 周四晚间举行周年晚宴，主席李嘉诚致辞时指出，2013年是充满挑战的一年，集团在香港售楼虽远未能达到预期，但是尚幸他们多年坚持全球化拓展，各核心业务表现亦良好，故整体依然能取得正面的增长。

--本港首只夜店股Magnum Entertainment市传将于下周一(13日)招股，集资1亿至1.5亿港元。保荐人交银国际报告指出，Magnum 2014财年预测市盈率约10.4至14.5倍，较餐饮业股折让30%至50%，这主要因为夜店市场规模较小等行业限制因素。

--莎莎 、六福 及味千 昨日公布10月至12月销售数据。期内，莎莎港澳地区同店销售增长15.8%，较上半年的13%有所加快。六福去年10月至12月同店销售增长9.3%，内地为35.6%。味千去年10月至12月同店销售按年增长6.3%。

* 星岛日报：

--踏入月中，新盘争客战进入白热化阶段，香港四大楼盘于周六开售前，红磡一个现楼新盘亦在昨日突击加入战团，平均每尺开价二万三千五百四十二港元。

* 苹果日报：

--受惠濠赌股狂潮，新出炉的2014年福布斯香港富豪榜中，银娱 主席吕志和一如预期以210亿美元（约1,628亿港元）排名第2，仅次于长实主席李嘉诚的320亿美元，而50名富豪中有5名来自澳门赌业，当中何鸿燊家族更「全家福」4人上榜，风头首次盖过地产霸权。

--中国海外 公布，2013年全年累计合约销售额1,385.2亿港元，销售面积923.4万平方米，按年分别增24%及27%，销售额较目标高15%。去年12月单月销售额67.6亿港元，销售面积48.7万平方米，按月分别跌33%及27%。

* 东方日报：

--美银美林发表报告警告，今天的中国电子商务令其联想起90年代末的美国科网股泡沫，预计实体零售商和电商很快会分出赢家和输家，疯狂增长日子将在三年内趋平稳。

--退市因素明朗化，投资者对点心债兴趣回升，北大方正集团率先发行本年第一只点心债，获超购3.6倍，发行量加至12亿元人民币，息率为5.875%。星展预期，今年人民币债市气氛比去年佳，本港点心债发行量胜去年。

* 大公报：

--由香港生产力促进局公布，今年首季渣打香港中小企领先营商指数达创新高的53.4点。渣打香港高级经济师刘健恒指出，美国联储局逐步缩减买债，反映美国经济稳步复苏，加上欧洲不明朗因素减少及中国经济维持增长，预料今年环球经济将有改善，香港作为开放型经济体可望受惠，带动中小企制造业订单增加，且利好进出口贸易表现。

--罗兵咸永道香港零售及消费品行业主管郑焕然表示，2013年零售业整体升幅预计约11%，较前年优，预计今年至少能有13至14%的增幅，其中主要看好快速消费品行业，同时奢华品会于下半年开始复苏，而O2O（Online to Offline）线上线下经营模式会是未来电子商贸的一项重大元素。

* 文汇报：

--广发金融交易（英国）有限公司获全球最大的金属交易所伦敦金属交易所（LME）批准，成为首家参与LME大厅交易的中资所有公司。(完)