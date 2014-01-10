中国能源：周六起汽、柴油价格每吨分别下调125和120元--发改委

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透上海1月10日 - 中国国家发展和改革委员会周五宣布，自周六(11日)零时起，国内汽、柴油价格每吨分别下调125及120元人民币，这是今年以来成品油价格首次调整。
发改委网站刊登的调价通知称，此次调价测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.09元和0.10元。
发改委表示，去年12月底以来，受中东主要产油国增加原油产量，以及北美极寒天气导致原油需求量减少等因素影响，国际市场油价震荡下行，前10个工作日平均价格有所下跌。
根据2013年3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。
发改委上次调整成品油价格是在去年12月13日，当时国内汽、柴油价格每吨均上调60元人民币。 (完)
欲浏览发改委调价通知原文,请点选链接:(here) (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选