港报社评：本港经济稳，楼市期待软着陆--经济日报1月10日

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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有研究报告预测今年本港楼价跌10%至15%，惟经济增长仍可达3.5%。今年本港内需与出口表现应理想，经济料稳健，若楼价适度回调，应有助挤走部分泡沫，利楼市软着陆。 美国储局去年底启动退市减买债，市场虽料明年底才加息，但加息预期势逐步升温，不断为本港楼市添压。 本港楼价趋跌固有负面影响，不但令财富蒸发，更将直接冲击地产代理、律师等地产相关行业。惟从香港整体经济而言，应能承受此压力。 今年本港经济环境却稳健。对内，本港失业率仍仅3.3%，处全民就业，且今年加薪幅度普遍料达4%，雇员职位安稳更获不俗加薪，加上旅游业料续温和增长，将为本港内需提供有力支撑。 至于对外，储局退市反映美国经济复苏渐稳；欧洲经济虽难有大起色，但至少已度过欧债危险期；今年内地经济增长亦可望达7.5%左右，作为外向型经济的香港，今年将得享相对稳定的外部环境。 另一风险则是美国退市下，资金只是小幅、缓慢撤出新兴市场包括香港，还是大量急撤，对本港股市楼市以至经济，带来意料之外的挫伤。 惟目前较可能的，应是在本港今年经济发展稳健下，楼价回调约10%，趋向软着陆，挤走部分楼市泡沫，促楼市渐趋中长期健康发展，楼价、租金趋降亦有助消减市民蜗居怨气，如此对本港经济民生则是利多于弊。
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。