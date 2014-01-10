港报社评：本港经济稳，楼市期待软着陆--经济日报1月10日

有研究报告预测今年本港楼价跌10%至15%，惟经济增长仍可达3.5%。今年本港内需与出口表现应理想，经济料稳健，若楼价适度回调，应有助挤走部分泡沫，利楼市软着陆。 美国储局去年底启动退市减买债，市场虽料明年底才加息，但加息预期势逐步升温，不断为本港楼市添压。 本港楼价趋跌固有负面影响，不但令财富蒸发，更将直接冲击地产代理、律师等地产相关行业。惟从香港整体经济而言，应能承受此压力。 今年本港经济环境却稳健。对内，本港失业率仍仅3.3%，处全民就业，且今年加薪幅度普遍料达4%，雇员职位安稳更获不俗加薪，加上旅游业料续温和增长，将为本港内需提供有力支撑。 至于对外，储局退市反映美国经济复苏渐稳；欧洲经济虽难有大起色，但至少已度过欧债危险期；今年内地经济增长亦可望达7.5%左右，作为外向型经济的香港，今年将得享相对稳定的外部环境。 另一风险则是美国退市下，资金只是小幅、缓慢撤出新兴市场包括香港，还是大量急撤，对本港股市楼市以至经济，带来意料之外的挫伤。 惟目前较可能的，应是在本港今年经济发展稳健下，楼价回调约10%，趋向软着陆，挤走部分楼市泡沫，促楼市渐趋中长期健康发展，楼价、租金趋降亦有助消减市民蜗居怨气，如此对本港经济民生则是利多于弊。