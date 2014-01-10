港报社评：善用公民元素可收公民提名效果--明报1月10日

公民提名成为特首普选办法一部分的可能性不大，泛民应思考发挥公民元素最大程度上影响提名委员会，争取泛民人士成为候选人，促成出现真普选，产生具有认受性特首的局面。

泛民提出的公民提名，以学民思潮的方案最极端，完全无视法律规定和政治现实，意义不大；泛民党派作为政圈中人，虽然同样触及公民提名，但是方案具体提法较务实。但泛民提出的公民提名若绕过提委会，仍然只会徒添争拗。

例如真普联提出的「三轨制」方案，中联办宣传文体部长郝铁川回应提问时，重申任何削弱、架空提委会权力的方案，都不符合基本法的精神。

真普联召集人郑宇硕表示，三轨方案是「单一完整方案」、「拎开任何一部分都唔系真普联方案」，当局不接受真普联的公民提名和政党提名，泛民就会否决政府提出的方案，则2017年之后政制原地踏步的可能性很大。

在特首选举，若能善用公民元素，有望影响提名结果。全国人大常委会副秘书长李飞说过提委会的提名会受选民意愿的影响，因此，善用公民元素，使之影响提名结果，较争取毫无把握的公民提名，会更实际和有效。其实，公民元素除了在提名阶段起作用，还有望建立起特首普选的互动模式。

冲破筛选，并非只有形式上的公民提名或政党提名，还有其他途径；泛民的生命力在于得到较多市民支持，即使在现行提委会的框架，泛民人士只要能够入闸，就有获得提名出选的机会，而由公民提名演变出来的公民元素，是出现真普选之所系。所以，如何善用公民元素，是泛民应该聚焦的议题。