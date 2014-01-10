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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 09:31 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆小涨，东京买盘和空头回补提供支撑

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* 欧元/日圆自欧央行公布政策决定后触及的低点继续反弹

* 来自东京的美元/日圆和欧元/日圆买盘，迫使欧元/美元加大空头回补

* 143.00/20日圆遭遇阻力，关键阻力位在143.34

* 若突破143.35，后市将看涨，下一目标位是145.00

* 欧元/日圆上行令人意外，因欧央行立场温和且美国公债收益率走低应形成制约。(完)

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(编译 王兴亚；审校 张若琪)
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