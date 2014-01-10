港报社评：堆填焚化行不得，垃圾何处去--星岛日报1月10日

立法会财委会将于今天审议，扩建三个堆填区和兴建焚化炉所需的前期顾问研究拨款，部分议员声言反对，究竟环境局能否突围而出？抑或被议员拖后腿？

香港是人口密集、活动频繁的大都会，每日产生大量固体垃圾，无论堆填区如何巨大，始终有填满的一天，也不可能永无止境地扩建，因为堆填区属长期厌恶设施，所排出的污水，要长期净化处理，成本不轻，否则会遗留难以补救的环保恶果。

扩建目前三个堆填区，是没有办法中之办法。可是，环境局仍然温温吞吞，不去大力争取民意认同，寻求出路；而政客则不顾现实，为求民意支持，仍死命反对。

地区居民反对区内堆填区扩建，有他们的苦衷，长年以来，饱受垃圾车进出带来沙尘的滋扰，堆填区又散发臭气，令人讨厌。环境局在提出扩建堆填区的时候，大派定心丸，表示会落实多项控制污染的措施，包括密封垃圾车、加强监测堆填区的空气质素等，但仍然未能令居民相信会做得到。

其实，屯门区地区议员愿意与局方妥协，他们要求更多的补偿。政府认为这是「政治补偿」，担心此例一开，或会造成坏先例。

这明显是过虑，也流露官员铁板一块的思维，亦欠政治技巧和决心去打破僵局。

今天部分议员反对扩建堆填区和兴建焚化炉的顾问研究拨款，只会令香港固体废物问题日趋严重，这种只懂碍事却无建树的行为，欠公众一个解答，问题将如何解决。