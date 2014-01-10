港报社评：堆填焚化行不得，垃圾何处去--星岛日报1月10日

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
立法会财委会将于今天审议，扩建三个堆填区和兴建焚化炉所需的前期顾问研究拨款，部分议员声言反对，究竟环境局能否突围而出？抑或被议员拖后腿？
香港是人口密集、活动频繁的大都会，每日产生大量固体垃圾，无论堆填区如何巨大，始终有填满的一天，也不可能永无止境地扩建，因为堆填区属长期厌恶设施，所排出的污水，要长期净化处理，成本不轻，否则会遗留难以补救的环保恶果。
扩建目前三个堆填区，是没有办法中之办法。可是，环境局仍然温温吞吞，不去大力争取民意认同，寻求出路；而政客则不顾现实，为求民意支持，仍死命反对。
地区居民反对区内堆填区扩建，有他们的苦衷，长年以来，饱受垃圾车进出带来沙尘的滋扰，堆填区又散发臭气，令人讨厌。环境局在提出扩建堆填区的时候，大派定心丸，表示会落实多项控制污染的措施，包括密封垃圾车、加强监测堆填区的空气质素等，但仍然未能令居民相信会做得到。
其实，屯门区地区议员愿意与局方妥协，他们要求更多的补偿。政府认为这是「政治补偿」，担心此例一开，或会造成坏先例。
这明显是过虑，也流露官员铁板一块的思维，亦欠政治技巧和决心去打破僵局。
今天部分议员反对扩建堆填区和兴建焚化炉的顾问研究拨款，只会令香港固体废物问题日趋严重，这种只懂碍事却无建树的行为，欠公众一个解答，问题将如何解决。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。