港报社评：「三轨制」方案逾越中央底线--文汇报1月10日

中联办宣传文体部部长郝铁川昨日回应「真普联」「三轨」提名方案时表示，任何架空、削弱提名委员会权力的方案都不符合基本法。

「真普联」的「三轨」提名方案，不仅在基本法规定之上僭建了「公民提名」及「政党提名」，而且声称不能以「爱国爱港」、「与中央政府对抗」等理由而拒绝确认由「公民提名」或「政党提名」的候选人。这明显违反中央对特首普选的两条底线：一是特首普选要按基本法和人大决定办事的法律底线；二是特首人选必须爱国爱港，不能与中央对抗的政治底线。

「真普联」的「三轨」方案，在法律上都是站不住脚的。「三轨制」实际上是在提名委员会前加入两个前置程序，经「公民提名」及「政党提名」的候选人，提名委员会必须予以确认，严重架空、削弱提名委员会职权。所谓「三轨」方案，实际上只是「公民提名」、「政党提名」的两轨方案。

民主党昨日发表声明指，三轨并非捆绑，亦非「缺一不可」。民主党主席刘慧卿表示，即使方案没有「公民提名」元素，民主党也可考虑支持。激进反对派则声称民主党是在出卖「民主派」。这反映了反对派内部分化，显示民主党要摆脱激进反对派将整个反对派阵营捆绑在「公民提名」选项的状况。其实，2012年政改方案通过，正是由于民主党愿意理性依法讨论政改问题，沟通大门才被打开。面对这次政改，民主党和反对派中其他温和力量仍然可以摆脱公民党和其他激进反对派的骑劫，在基本法和人大决定的框架下进行沟通和妥协，做出负责任的选择。