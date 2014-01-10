港报社评：「三轨制」方案逾越中央底线--文汇报1月10日

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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中联办宣传文体部部长郝铁川昨日回应「真普联」「三轨」提名方案时表示，任何架空、削弱提名委员会权力的方案都不符合基本法。
「真普联」的「三轨」提名方案，不仅在基本法规定之上僭建了「公民提名」及「政党提名」，而且声称不能以「爱国爱港」、「与中央政府对抗」等理由而拒绝确认由「公民提名」或「政党提名」的候选人。这明显违反中央对特首普选的两条底线：一是特首普选要按基本法和人大决定办事的法律底线；二是特首人选必须爱国爱港，不能与中央对抗的政治底线。
「真普联」的「三轨」方案，在法律上都是站不住脚的。「三轨制」实际上是在提名委员会前加入两个前置程序，经「公民提名」及「政党提名」的候选人，提名委员会必须予以确认，严重架空、削弱提名委员会职权。所谓「三轨」方案，实际上只是「公民提名」、「政党提名」的两轨方案。
民主党昨日发表声明指，三轨并非捆绑，亦非「缺一不可」。民主党主席刘慧卿表示，即使方案没有「公民提名」元素，民主党也可考虑支持。激进反对派则声称民主党是在出卖「民主派」。这反映了反对派内部分化，显示民主党要摆脱激进反对派将整个反对派阵营捆绑在「公民提名」选项的状况。其实，2012年政改方案通过，正是由于民主党愿意理性依法讨论政改问题，沟通大门才被打开。面对这次政改，民主党和反对派中其他温和力量仍然可以摆脱公民党和其他激进反对派的骑劫，在基本法和人大决定的框架下进行沟通和妥协，做出负责任的选择。
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。