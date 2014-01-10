港报财经评论：创业板牛气的讯息--信报1月10日

创业板牛气的讯息 /习广思

去年令投资者大失所望的，不是金价暴跌，而是资金大转移没有发生。不过，若准确一点说，资金自去年5月的确曾经由债市流入股市，令下半年美股强势，债市调整。展望2014年，随着美国联储局开始退市，资金转移趋势将继续，但步伐及速度依然缓慢。在经济发展层面上，大摩提出今年将有5大趋势转变，万变不离其宗的是美国退市。退市意味欧美经济将重新进入扩张阶段；相反，新兴经济体将要面对结构性转型的临界点，转变至以消费推动的模式。

大摩的预期包括：（1）美国在耶伦领导下，由放宽转至收紧，逐步实行退市；（2）日本量宽面临挑战，央行加码放宽，由通缩逐步见通胀；（3）欧洲需要重整金融体系，为经济摆脱通缩铺路；（4）中国急需要透过改革来带动持续增长；（5）整体新兴市场环境困难，需要结构性转型。这些趋势都已经见到苗头，投资者要关注这些趋势的发展。中国内地“水”续紧，银行“水紧”，股市“水紧”，A股持续疲弱，中港股市难有突破。中国内地A股对中国的托市4招反应冷静，港股持续疲弱。

恒指昨天午后跟随A股下跌，收市下滑209点，收报22,787点。大市成交额723亿港元，沽空比率10%。指数大上大落，但有两个特点，一是板块继续轮动，濠赌股回吐，早前消费股炒落后反弹，昨日见内房股从低位反弹，新能源股炒作多时，昨天大市主要由光伏股领涨；二是大市基调仍然疲弱，弱势资源股未见起色，重磅中资金融股则弹不起。野村建议，中资券商股有买早不买错，近期A股表现及气氛拖累板块表现，但市场对IPO反应过度，随着A股交投量回升，前景看法正面。中国内地创业板近日持续攀升后，再挑战去年10月高位，但昨天在高位见阻力，午后跳水式倒插，触动A股大市神经而急挫。悲观派担心，创业板似遇双顶阻力，跳水式下插，意味着创业板涨势或走到尾声。乐观作战派倒认为，创业板是股市明日之星，大量资金正在寻宝，高处未算高。

美元今年难大升 /苏子

由于市场已深信联储局会否进一步收紧将完全取决于美国日后所公布的经济数据，因此美国具影响力的经济数据，例如PMI、通胀及今天将公布的去年12月就业报告，已变成市场投资者的重要赌博数据。不过，对于大量较为短线的汇市投资者而言，面对这些极具赌博性的数据，亦只好在数据公布前一刻把所持仓位平仓离场，以免因为数据结果与市场预期有太大出入，令所持仓位迅即由赚变亏或出现愈亏愈深的惨况。惟这样却使本来已极具赌博性的汇市赌味更重，令短线价位更为波动，并且容易出现反高潮，藉此屠杀市场上累积较多的仓位。

其实，联储局一再强调利用经济数据来决定是否进一步收紧，似乎是联储局本身根本不想负上收紧的重大责任，但这样却使一众投资者及分析员只得看滞后的经济数据来“靠估”联储局会否收紧，随后再迫于作出像摸着石头过河般的重要投资决策，但QE始终是一种历史数据不多的新式救市措施，难以深入分析和研究，故是否只用经济数据的滞后结果便可达到完全收紧的目的。经济数据一旦表现时好时坏，令联储局在作出决定时反而犹豫不决，举棋不定，结果便令到联储局迟迟未能完全收紧，美国亦因此在可见的将来难以进入加息周期，不利美元走势。

所有数据里，目前只有通胀才对联储局应否进一步收紧起着决定性作用，反而其他的数据如失业率，只是联储局用来玩弄一般投资者的掩眼法手段，但却增加市场波动性。目前欧美经济仍面对低通胀甚至有陷入通缩的风险危机，故担心今年联储局要完全收紧的机会不高。其实，与其看美国公布的经济数据来“靠估”联储局会否加快收紧的步伐，倒不如直接观察更能反映通胀情况的金价走势。目前金价表现仍疲不能兴，反映市场大户并不担心通胀。只要金价的上升高位一直乏力升破自前年10月的1,795.9美元高位跌至去年6月的1,179.8 美元低位的38.2%反弹目标（1,415美元），整体走势仍以寻底为主，在此大环境里，相信联储局今年不易完全收紧，而美元整体走势亦难望大升。