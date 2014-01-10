港报财经评论：大市牛皮，个股强弱互见--经济日报1月10日

大市牛皮，个股强弱互见 /林瑞芬

港股如像港境地，富愈富，强势愈强；贫愈贫，弱势愈弱。年初以来，强弱势股份明，大市暂呈牛皮则乏善足陈。日股昨跌1.5%；上证跌0.82%；港股随外围市场又走低。恒指昨收22,787，跌209点或0.91%，技术上，冲不上23,000，又回落，仍然看紧支持近22500忌失守。弱势已久的内房股龙头中国海外 及华润置地 则续反弹，均升近2.8%，幸保不失。中国海外收市后公布2013年全年度累计合约销售额为1,385.2亿港元，超过1,200亿港元的全年目标。内房股价去年度一路受压，忧虑一綫城市楼房价格及土地价格急升致失控或引致调控，但至今内房公司普遍所发表的销售数据仍然理想，股价表现与盈利表现背驰。

其中，一直被市场疑虑发展过分进取的融创中国 ，已公布去年实现合约销售额达547.3亿人民币，按年增长54%，并超出原定450亿人民币目标逾20%。公司今年的销售目标将设定为650亿人民币，较去年实现销售增加接近19%，公司主席又说有信心能超额完成。据海通国际研究，于去年融创在5个城市补充了19个新项目，规划建筑面积和归属成本分别为704万平方米和269亿人民币。若发展顺利，将会在2014/2015年度转化为充足的可售资源，并帮助公司保持其快于同业的增速。

融创新购入的项目平均地价达到每平方米7,208人民币，这一成本达到融创去年销售均价的33%，属合理水准。无疑，市场目前有重视的是前景故事可塑性更高的移动互联网股份，加上内房企业高增长期已过，融创低估值（销售额逾500亿人民币，但市值仅167亿港元）的情况，并非独有，修正不容易，最重要是大市有足够资金配合推升才可惠及。内房股股价短綫博超卖反弹，亦忌贪心，如融创昨收5.02港元，升5%，技术上，5.0至5.6港元区阻力势强，投机者宜于之前获利回吐。中国内地房地产股股值大低估，多的是，还有本地的地产股。

通胀温和升，币策仍偏紧 /余少文

中国内地去年12月通胀率降至下半年最低的2.5%，预期本月受农历新年影响会回升；惟今年通胀料温和上升，相信中国货币政策不会有大改变，即继续偏紧，为大市反弹添加阻力。A股昨日先跌后升，累及国企指数午后大逆转，全日跌177点或1.7%，收报10,152点，成交额145亿人民币，只有23%主板H股可以逆市上升；而红筹指数跌28点或0.6%，收报4,394点，成交额63亿港元。随着农历新年临近，大市成交仍未缩减，但预期中国内地本月通胀会上升，结束11月和12月通胀升幅回落的走势。国家统计局公布12月通胀为2.5%，是去年6月以来最低的单月通胀，也低于市场预期的2.7%，反映中国内地通胀并没有因为圣诞因素而急升；只是同期的工业生产者价格指数（PPI）继续跌，下跌1.4%，跟11月持平但差于市场预期下跌1.3%，跟12月PMI回落情况相似，反映中国内地制造业复苏缓慢。

至于去年全年通胀为2.6%，低于去年初订下的3.5%目标，实际上到第4季已知道通胀会显着回落，只是估计不到中国仍然收紧市场流动性，令中国内地银行拆息不时抽高，并拖累A股去年跑输环球股市。然而，关注中国稍后公布今年通胀目标，若然继续是3.5%，货币政策会维持去年所谓的稳健货币政策，实际是偏紧的货币政策；如把目标大幅下调则显示通胀可控，可令中国放松去年偏紧的货币政策，但今年目标或只降到3%至3.3%，维持温和上升。

中国去年显着收紧流动性，去年首11个月财政性存款余额4.47万亿人民币，较2012年底多出2万亿人民币，是外汇占款上升但银行拆息仍抽高的原因之一。如金融机构外汇占款去年10月和11月，分别增加4,416亿人民币和3,979亿人民币，人民银行同期新增外汇资产分别为4,495亿人民币和3,993亿人民币，都高于金融机构新增外汇占款，反映有资金在金融机构以外流入，但10月底和11月底的1个月银行同业拆息都抽高至6.4厘以上。尽管央行去年平安夜再进行操作逆回购，令拆息下降，可惜随后2周暂停资助行动，1个月拆息昨回升至6.314厘，若然央行在本月底农历新年前仍不放宽，则拆息或会再升至12月高位7.656厘，会令中国内地股市雪上加霜，国企指数也会受到拖累。