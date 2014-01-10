香港个股：复星国际斥10亿欧元，购葡萄牙储蓄信贷银行保险业务80%股份

路透香港1月10日 - 中国综合性民营企业--复星国际 周四晚间公告称，已竞标收购葡萄牙储蓄信贷银行（Caixa Geral de Depósitos）旗下保险业务80%股份，竞标报价10亿欧元。

复星公告称，此次已赢得竞标购入葡萄牙储蓄信贷银行拥有的保险业分支Seguros e Saúde, SGPS, S.A.的80%股权,所涉各方将在公告日起约30日内签订协议，且收购事项仍须获得若干葡萄牙监管机构的批准。

葡萄牙储蓄信贷银行保险业务在葡保险业市场占有约26%的份额，是葡萄牙最大的保险公司。此前与中国复星国际进入竞标最后一轮竞争的还有美国阿波罗公司。

葡萄牙国债赤字严重，是接受欧盟、国际货币基金组织等救市援助的欧元区国家之一。根据欧盟、国际货币基金组织和欧洲央行组成的“三驾马车”2011年与葡萄牙达成的780亿欧元的援助协议，协议要求葡政府加快国有资产私有化进程以减少财政赤字。

复星国际周五早盘报7.45港元，上涨2.76%。（完）

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