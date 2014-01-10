中国债市动态：现券收益率续跌动力减弱，资金面可能生变忧虑悄然抬头

路透上海1月10日 - 中国银行间债市周五现券收益率跌势有所放缓，IRS整体亦降幅有限。因随着下周可能开始的缴税等因素影响，市场对资金面可能不会持续充裕的忧虑渐升温。在基本面较为稳定的前提下，春节前流动性变化值得继续关注。

元旦以来中国债市资金面超预期向好，回购利率的连续下行，带动现券收益率和利率互换(IRS)走出一波明显的下跌行情。

上海一银行交易员称，早盘现券收益率仍有小幅下行，交投也比较活跃，不过从感觉上，收益率下行动力有所减弱。“今天应该还不成问题，下周(资金面)是考验。”

此前有交易员透露，下周中期应该有税款开始上缴。

资金市场上，七天期回购加权利率 自12月下旬近9%高位一路回落，最新报在4.0223%，较上日微涨。

剩余期限约6.77年的固息国债130020券 最新成交在4.5600%，上日尾盘为4.5800%。