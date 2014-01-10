中国债市动态：现券收益率续跌动力减弱，资金面可能生变忧虑悄然抬头

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透上海1月10日 - 中国银行间债市周五现券收益率跌势有所放缓，IRS整体亦降幅有限。因随着下周可能开始的缴税等因素影响，市场对资金面可能不会持续充裕的忧虑渐升温。在基本面较为稳定的前提下，春节前流动性变化值得继续关注。
元旦以来中国债市资金面超预期向好，回购利率的连续下行，带动现券收益率和利率互换(IRS)走出一波明显的下跌行情。
上海一银行交易员称，早盘现券收益率仍有小幅下行，交投也比较活跃，不过从感觉上，收益率下行动力有所减弱。“今天应该还不成问题，下周(资金面)是考验。”
此前有交易员透露，下周中期应该有税款开始上缴。
资金市场上，七天期回购加权利率 自12月下旬近9%高位一路回落，最新报在4.0223%，较上日微涨。
剩余期限约6.77年的固息国债130020券 最新成交在4.5600%，上日尾盘为4.5800%。
国债期货主力合约TF1403 早盘收报91.710元人民币，涨0.194元，或0.21%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。