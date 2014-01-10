《综述》奥赛康IPO紧急叫停，中国新股市场化改革面临挑战

* 定价过高，新股“三高”问题未解决

* 老股转让比例过高，大股东借IPO套现

* 中介机构利益模式或改变

* 新股市场化改革面临挑战

作者 张晓翀

路透上海1月10日 - 中国暂停逾一年的新股首次公开发行(IPO)甫重启即遭遇新问题，江苏奥赛康药业IPO在周五网上申购当日突然紧急叫停。究其原因，老股转让规模过大，以及新股“三高”（高股价，高市盈率，高超募资）问题再现，均对监管层正在推进的新股市场化改革提出挑战。

业内人士指出，此次新股发行注册制改革并未从根本上解决以往顽疾。目前政策制订者只提出“买者自负，卖者有责”，但是作为卖方报出非常高的价格应承担何种责任，并没有给市场一个明确的说法。而高定价也有违证监会新股市场化改革的政策初衷。

“谁报的？怎么报的？报了多少？为什么不能公开？反正都是公众公司。偷偷摸摸搞出个高市盈率来，大家都不知道怎么报的。”西南证券首席策略分析师张刚表示。

他认为，新股申购定价方式必须全部公开，报价方式和申报价格必须公开透明，以接受公众舆论和媒体的广泛监督。目前来看，试图通过公募基金和社保基金等机构来形成合理的新股发行定价机制可能是失败的。

发行市盈率高达67倍的奥赛康稍早公告称，考虑到本次IPO规模和老股转让规模较大，经与主承销商中金公司协商，决定暂缓本次发行，未来将择机重启。

该公司此次原计划在深圳创业板发行5,546.6万股，其中新发股数为1,186.25万股，控股股东南京奥赛康将转让老股4,360.35万股。按72.99元人民币/股发行价计算，本次IPO全部募资额约40亿元，其中大股东转让套现31.8亿元左右。

某投行人士表示，IPO新政后新股发行价格主要由主承销商和发行人自主决定，主承销商完全可以通过技术手段将过高的报价部分剔除，但是看来此次奥赛康主承销商并没有这么做，虽然在程序上完全合规，但是比较创业板相关行业公司的市盈率，新股定价还是较高。

奥赛康此次67倍的发行市盈率，高于巨潮资讯网发布的55.31倍的创业板医药制造业市盈率，也高于同行业可比上市公司平均市盈率。而其网下配售结果显示，承销商中金剔除的高报价申购量只有12%。

据全景网报导，在初步询价期间，奥赛康共收到361个有效报价信息，报价区间为23.50元-87.41元，申购总量26.57亿股。报价最高的是融通-惠里2号特定资产管理计划。

**老股转让成新问题**

IPO新政允许老股转让，但却很难避免大股东借IPO大比例套现。上述投行人士指出，以前中介机构通过超募资金获取超额收益的情况屡见不鲜，但新股发行改革后，此部分的利润不复存在，而帮老股东减持承销费有可能变为新的超额利润来源。此次紧急叫停，将进一步考验管理层的监管智慧。

“定价过高使得以前新股发行的三高问题还是体现了出来，这本身将对市场产生一定的冲击。(奥赛康)老股转让是新股发行募集资金的四倍，让人更多的感觉是通过IPO进行套现。”中信证券高级策略分析师张群表示。

奥赛康公告显示，上市公司此次IPO仅募集资金8.66亿元，老股东套现则高达31.83亿元。这也是新股发行以来，首次启动老股东减持。据此计算，中金从上市公司赚承销费6,311万元，帮老股东减持承销费2亿，总承销费接近3亿。

中国A股IPO自去年最后一天重启后，至今已有50家公司启动招股程序，绝大多数是在深圳中小板和创业板上市的小盘股。而IPO重启后的首只大盘股--陕西煤业日前公告称，拟发行的10亿股均为新股，不进行老股转让。

本周三(8日)首批申购的两只深圳新股--新宝股份 和我武生物 ，共冻结资金1,282亿元。上海证券报周五报导，对比历史数据来看，无论是冻结资金规模还是中签率，两只新股此次网上申购均堪称踊跃。