版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 13:12 BJT

更正 - 金属期市：期铜小升，但周线跌幅料为“11月中旬”以来最大

(更正：标题及内文第一段“9月中旬”以来最大，因英文原文有误，应更正为“11月中旬”；内文第三段周线跌幅更正为约1%)

路透1月10日 - 伦敦期铜周五小升，静候中国贸易数据和美国就业报告；周线跌幅料将是11月中旬以来最大，因担心中国经济成长放缓。

　　

0116 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小升0.3%至每吨7,233美元，扳回上交易日跌幅。

周四时期铜跌至12月19日以来最低位7,209美元，单日跌幅为11月来最大。本周周线料将下跌约1%，为11月中旬来最大跌幅。

上海期交所主力3月期铜 跌1%至每吨51,110元人民币(8,400美元)，触及三周低点。

上海期交所期铝 降至五年低点每吨13,780元人民币，受累于供应过剩且尾随LME期铝跌势。

中国12月未锻造铜及铜材进口441,291吨,高于上月.

反映铝市场前景欠佳的是，美国铝业 周四公布遭遇大幅亏损，因近期铝价下挫导致公司因收购炼厂而计提一笔17亿美元的非现金减值损失。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 王翔琼；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐