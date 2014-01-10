更正 - 金属期市：期铜小升，但周线跌幅料为“11月中旬”以来最大

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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(更正：标题及内文第一段“9月中旬”以来最大，因英文原文有误，应更正为“11月中旬”；内文第三段周线跌幅更正为约1%)
路透1月10日 - 伦敦期铜周五小升，静候中国贸易数据和美国就业报告；周线跌幅料将是11月中旬以来最大，因担心中国经济成长放缓。
0116 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小升0.3%至每吨7,233美元，扳回上交易日跌幅。
周四时期铜跌至12月19日以来最低位7,209美元，单日跌幅为11月来最大。本周周线料将下跌约1%，为11月中旬来最大跌幅。
上海期交所主力3月期铜 跌1%至每吨51,110元人民币(8,400美元)，触及三周低点。
上海期交所期铝 降至五年低点每吨13,780元人民币，受累于供应过剩且尾随LME期铝跌势。
中国12月未锻造铜及铜材进口441,291吨,高于上月.
反映铝市场前景欠佳的是，美国铝业 周四公布遭遇大幅亏损，因近期铝价下挫导致公司因收购炼厂而计提一笔17亿美元的非现金减值损失。 (完)
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(编译 王翔琼；审校 张涛)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。