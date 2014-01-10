离岸人民币：中国电子集团三年期点心债以4.70%定价，共发行27.5亿元

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透香港1月10日 - 以电子信息产业发展为主的中国电子集团 周五表示，其三年期点心债以4.70%定价，落在指导利率4.70-4.80%区间下限，共发行27.5亿元人民币。
根据路透所获的销售文件，该期券将在1月16日交割，2017年1月16日到期，并在香港上市。该公司未有评级，由母公司提供担保。
中国电子集团是央企中国电子信息产业集团的控股公司，2004年在香港上市，主要业务涉及集成电路芯片的设计、系统研发和销售。
该点心债全球协调人为法国巴黎银行以及中银国际。（完） (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。