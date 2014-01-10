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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 10:09 BJT

离岸人民币：中国电子集团三年期点心债以4.70%定价，共发行27.5亿元

路透香港1月10日 - 以电子信息产业发展为主的中国电子集团 周五表示，其三年期点心债以4.70%定价，落在指导利率4.70-4.80%区间下限，共发行27.5亿元人民币。

根据路透所获的销售文件，该期券将在1月16日交割，2017年1月16日到期，并在香港上市。该公司未有评级，由母公司提供担保。

中国电子集团是央企中国电子信息产业集团的控股公司，2004年在香港上市，主要业务涉及集成电路芯片的设计、系统研发和销售。

该点心债全球协调人为法国巴黎银行以及中银国际。（完） (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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