《焦点》封锁曼谷行动日近，泰国“不沾锅”经济面临考验

**“貌同实异”**

2006年，时任泰国总理的英拉兄长塔信因国内军事政变而下台。此后泰国不时发生骚乱和流血镇压。

但这次的情况却是--借用卖给观光客的T恤上的一句话--“貌同实异”(same same but different)。

和2010年不同的是，经济更为仰赖观光业和基础建设支出，但这两者均遭受打击。

观光业收入占国内生产总值(GDP)的10%，因此对观光业的任何影响，“对经济增长都十分明显”，Kasikorn研究中心经济学家Pimonwan Mahujchariyawong指出。

而和2010年动乱不同的是，目前正值泰国的观光旺季。12月时观光客流量仅比一年前增加6.7%，这对于多年来均有二位数增长率的行业来说是个警讯。2012年12月的客流量曾跳升逾30%。

许多飞往曼谷的班机也已取消，部分酒店入住率仅有五成。泰国旅游业协会(Tourism Council of Thailand)总裁Piyaman Tejapaibul指出，通常观光旺季的酒店入住率都超过80-90%。

“大家都怕在那儿开会或举行研讨会。许多安排都被取消或延期了。”Central Plaza Hotel Pcl 资深副总裁Ronnachit Mahattanapreut表示。

自12月以来该酒店集团的入住率已降至40-50%，一年前还有60-70%。“主要原因是动荡，”Ronnachit称。

SCB的Sutapa表示，泰铢贬值 对泰国出口商也没有太大的帮助。泰铢兑美元自11月初以来约走贬6%。

“许多私人企业都在观望，包括那些预计(业务)会随着全球复苏而起飞的出口商也是如此。”Sutapa称。

Sutapa表示，不断发生的政治暴力事件已成为泰国的“新常态”，但有关经济韧性的说法掩盖了经济更加萎靡的真相。