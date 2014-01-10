芝加哥期市：玉米持平，但或将录得两个月来最大周线跌幅

3月大豆期货 本周小升0.3%，为三周来首次周线上涨。

3月小麦期货 本周下跌逾3%，为一个月来最大周跌幅。

现货小麦 触及每蒲式耳5.78-1/2的低位，为2011年12月以来最低。

美国农业部周五稍后将公布其最新的全球农业供需预估(WASDE)，根据路透调查，料将显示全球玉米和大豆库存增加。

农业部称，在截至1月2日该周，小麦出口销售29.48万吨，落在20-50万吨预估区间的低端。

一周美国玉米出口销售为15.52万吨，低于市场预估的20-70万吨。一周大豆出口销售15.62万吨，低于45-95万吨的预估区间。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 587.00 2.75 +0.47% -0.30% 623.52 28

CBOT玉米 412.00 0.00 +0.00% -1.20% 427.57 29

CBOT大豆 1275.75 2.00 +0.16% +0.51% 1305.69 41

CBOT稻米 $15.38 -$0.03 -0.16% -1.06% $15.46 50

美国原油 $92.37 $0.71 +0.77% +0.04% $96.46 29

汇率

欧元/美元 $1.361 $0.000 +0.01% +0.24%

美元/澳元 0.890 0.000 +0.02% -0.04%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 石冠兰)