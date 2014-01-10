芝加哥期市：玉米持平，但或将录得两个月来最大周线跌幅

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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3月大豆期货 本周小升0.3%，为三周来首次周线上涨。
3月小麦期货 本周下跌逾3%，为一个月来最大周跌幅。
现货小麦 触及每蒲式耳5.78-1/2的低位，为2011年12月以来最低。
美国农业部周五稍后将公布其最新的全球农业供需预估(WASDE)，根据路透调查，料将显示全球玉米和大豆库存增加。
农业部称，在截至1月2日该周，小麦出口销售29.48万吨，落在20-50万吨预估区间的低端。
一周美国玉米出口销售为15.52万吨，低于市场预估的20-70万吨。一周大豆出口销售15.62万吨，低于45-95万吨的预估区间。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 587.00 2.75 +0.47% -0.30% 623.52 28
CBOT玉米 412.00 0.00 +0.00% -1.20% 427.57 29
CBOT大豆 1275.75 2.00 +0.16% +0.51% 1305.69 41
CBOT稻米 $15.38 -$0.03 -0.16% -1.06% $15.46 50
美国原油 $92.37 $0.71 +0.77% +0.04% $96.46 29
汇率
欧元/美元 $1.361 $0.000 +0.01% +0.24%
美元/澳元 0.890 0.000 +0.02% -0.04%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 石冠兰)
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选