台湾债市：五年券殖利率走低，盘整等待美非农就业数据

路透台北1月10日 - 台湾五年期公债103/2 发行前交易殖利率周五盘初走低。交易员表示，先反映昨晚美债价格上涨的利多。惟今晚美国将公布非农就业数据，相关变数厘清前，盘势仍不脱狭幅整理格局。

今日中午央行将标售两年期存单，一般预料将较上月持平或小幅走高。惟交易商认为，近期央行存单或国库券得标利率不再走低，与外商银行的资金运用变化有关。但近期短期公债的买盘多来自于本地银行，因此存单的标售结果应不致影响债市表现。

“台债殖利率上不去，因为基本面与资金面都支持多方。”一大型公股银行交易主管说。

另一证券商交易员则称，近日走势偏强的10年券102/10，殖利率虽跌破得标利率1.673%，不过下档月线与季线压力不轻，再跌空间料有限。

美国公债价格周四上涨，因130亿美元30年期公债标售吸引大量投资人需求，近期一系列向好的经济数据暗示公债收益率可能进一步攀升。

预估指标公债今日主要交投区间：

* 10年公债102/10 ：1.66-1.68%

* 五年公债103/02：1.12-1.13%

本地时间10:11时最新报价：

* 10年公债102/10：1.6620%，跌1.52基点