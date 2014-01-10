台湾债市：五年券殖利率走低，盘整等待美非农就业数据

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透台北1月10日 - 台湾五年期公债103/2 发行前交易殖利率周五盘初走低。交易员表示，先反映昨晚美债价格上涨的利多。惟今晚美国将公布非农就业数据，相关变数厘清前，盘势仍不脱狭幅整理格局。
今日中午央行将标售两年期存单，一般预料将较上月持平或小幅走高。惟交易商认为，近期央行存单或国库券得标利率不再走低，与外商银行的资金运用变化有关。但近期短期公债的买盘多来自于本地银行，因此存单的标售结果应不致影响债市表现。
“台债殖利率上不去，因为基本面与资金面都支持多方。”一大型公股银行交易主管说。
另一证券商交易员则称，近日走势偏强的10年券102/10，殖利率虽跌破得标利率1.673%，不过下档月线与季线压力不轻，再跌空间料有限。
美国公债价格周四上涨，因130亿美元30年期公债标售吸引大量投资人需求，近期一系列向好的经济数据暗示公债收益率可能进一步攀升。
预估指标公债今日主要交投区间：
* 10年公债102/10 ：1.66-1.68%
* 五年公债103/02：1.12-1.13%
本地时间10:11时最新报价：
* 10年公债102/10：1.6620%，跌1.52基点
* 五年公债103/02发行前交易：1.1260%，跌1.0基点以下为最新相关报导链接：--《美债周五展望》公债价格上涨，因30年期公债标售需求强劲 --美国经济：美联储主席贝南克乐观评估美国经济前景 --美国经济：今年GDP成长有望达到3%或以上，通胀率亦将涨向目标--FED叶伦 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。