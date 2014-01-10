中国矿业：稀土大集团组建名单出炉，六家企业将牵头兼并重组--工信部

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透上海1月10日 - 中国大型稀土企业集团组建名单出炉。工业和信息化部称，目前已基本形成以包钢集团、中国五矿、中铝公司、广东稀土、赣州稀土和厦门钨业 等六家企业为主导的行业发展格局；下一步将重点支持这六家企业分别牵头进一步推进兼并重组，组建大型稀土企业集团。
工信部网站新闻稿并指出，稀土行业兼并重组工作必须明确政府、企业和部门的责任，地方政府要建立协调机制，发挥市场在资源配置中的决定性作用，统一规划本地区兼并重组工作。
同时，还必须破除体制机制障碍，坚决打击稀土非法开采、生产和流通行为，协调企业关闭、转产，人员安置，维护社会稳定等重大问题，支持中央企业和其他集团开展跨地区兼并重组工作。
此外，牵头企业要认真落实整合工作，承担企业整合、职工安置、债务处置、资金补偿等责任，明确股权关系，与其他集团共同维护市场秩序和行业整体利益。（完）
参看详情，请点选工信部网站 here (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。