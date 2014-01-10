台湾汇市：台币盘初实质交易趋升，非农数据公布前减持美元多仓

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透台北1月10日 - 台币兑美元 周五盘初实质交易走升。晚间美国将公布12月的非农就业数据，市场不愿在数据公布前押注，持续获利了结美元多仓，令台币表现强势。交易员料今日台币有机会测试30元整数关卡。
汇银人士指出，远汇市场的美元获利了结卖压较现汇市场更重，早盘一个月期美元/台币远汇已率先突破30元关卡，并助涨现汇台币。外资早盘亦见一波小汇入，台湾央行则在盘中零星阻升台币，力道尚小。
〞现在bid/offer(买盘/卖盘)都很少，价格就下很快(台币升值)。〞一位本地银行交易人士说。
另一位外资银行交易员则指出，外资场上仍看到双向承作，其他亚币也显得安静，但一个月期美元/台币远汇在折价扩大后，亦引发了一些现汇/远汇间的套利承作，于现汇市场卖出美元，也是支撑台币的另一理由。
早盘台币兑美元的实质成交区间在30.025-30.085，上日台币实质交易区间主要在30.060-30.120。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面美元多仓获利了结的态势有增无减，且早盘波动度更甚现汇市场，一个月期美元/台币换汇点转为折价后折幅扩大，一个月远汇报价 早盘一度触及29.980，目前在30.015/035左右，上日纽约盘收在30.035。
交易员观察市场最新动态：
* 外资早盘一波汇入，但量能不大。
* 出口商因台币价格走扬而退场观望，暂未跟进追价。
* 进口商场中安静，暂无承接意愿。
* 美元买盘/卖盘均稀疏，令价格波动度放大，台湾央行零星进场提供流动性。
* 主要亚币区间持稳，韩元 波动不大，难供台币指引。
* 晚间非农数据公布将主导下周走势。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.000-30.100
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