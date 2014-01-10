基金产业：2013年中国基金表现力压日本，料将吸引更多资金流入

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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**作空商品类股**
投资组合经理和投资者表示，作空商品等板块与国有企业也助威中国基金表现。
“资金配置远离不少固定资产投资、商品以及房地产，进入我们所称的新经济，也就是众多的替代能源、互联网、软件和与环境保护有关的行业，”LBN Advisers执行长Benjamin Chang表示。
Avant Capital Eagle Fund是表现最优异的一只基金，其投资总监Raymond Jook称，该基金去年全年回报达到令人震惊的200%以上，秘诀就是押注中小型股。
在大型中国对冲基金中，赢家包括规模为20亿美元的亿龙中国基金。该基金发布的新闻邮件称，截止11月底的回报为11.2%。
根据已获得基金经理确认的数据，其他涨幅居前的基金还有规模1.2亿美元的淡水泉中国机会基金(回报36%)，规模9,200万美元的天骏中国基金(回报39.3%)和规模7,000万美元的Dalton大中华基金(截止12月27日回报31.9%)。
Dalton大中华基金的优异表现部分来自其对于台湾晶片生产商奇景光电子公司 ，后者在去年因获谷歌 收购显示器业务少数股份而飙升513%。
博彩企业也是Dalton押注的大赢家，因为澳门2013年的博彩业收入高达450亿美元，较前一年度大增近20%。银河娱乐 飙升129%，新濠 则劲扬216%。(完)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。