基金产业：2013年中国基金表现力压日本，料将吸引更多资金流入

**作空商品类股**

投资组合经理和投资者表示，作空商品等板块与国有企业也助威中国基金表现。

“资金配置远离不少固定资产投资、商品以及房地产，进入我们所称的新经济，也就是众多的替代能源、互联网、软件和与环境保护有关的行业，”LBN Advisers执行长Benjamin Chang表示。

Avant Capital Eagle Fund是表现最优异的一只基金，其投资总监Raymond Jook称，该基金去年全年回报达到令人震惊的200%以上，秘诀就是押注中小型股。

在大型中国对冲基金中，赢家包括规模为20亿美元的亿龙中国基金。该基金发布的新闻邮件称，截止11月底的回报为11.2%。

根据已获得基金经理确认的数据，其他涨幅居前的基金还有规模1.2亿美元的淡水泉中国机会基金(回报36%)，规模9,200万美元的天骏中国基金(回报39.3%)和规模7,000万美元的Dalton大中华基金(截止12月27日回报31.9%)。

Dalton大中华基金的优异表现部分来自其对于台湾晶片生产商奇景光电子公司 ，后者在去年因获谷歌 收购显示器业务少数股份而飙升513%。

博彩企业也是Dalton押注的大赢家，因为澳门2013年的博彩业收入高达450亿美元，较前一年度大增近20%。银河娱乐 飙升129%，新濠 则劲扬216%。(完)