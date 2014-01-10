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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 10:51 BJT

日本债市：公债价格走坚，日本央行购入长债

交易商称，在日本长周末以及今天稍晚美国非农就业报告出炉前，日本央行似乎希望保护超长债不受短期投资者平仓影响。

30年期日债收益率 下跌1个基点至1.685%，触及12月25日以来最低；20年期日债收益率 跌0.5个基点至1.525%，为12月24日来最低。

美国劳工部将在周五发布非农就业报告。据路透社对分析师的调查，预计上月非农就业岗位增长19.6万个，增幅低于11月的20.3万。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.090%

五年期公债 0.215% +0.0 0.215%

10年期公债 0.695% +0.0 0.695%

20年期公债 1.525% -0.5 1.530%

30年期公债 1.685% -1.0 1.695%

10年期公债期货 <0#JGB:> 143.85 +0.07 143.78

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军；审校 王兴亚)
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