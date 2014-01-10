日本债市：公债价格走坚，日本央行购入长债

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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交易商称，在日本长周末以及今天稍晚美国非农就业报告出炉前，日本央行似乎希望保护超长债不受短期投资者平仓影响。
30年期日债收益率 下跌1个基点至1.685%，触及12月25日以来最低；20年期日债收益率 跌0.5个基点至1.525%，为12月24日来最低。
美国劳工部将在周五发布非农就业报告。据路透社对分析师的调查，预计上月非农就业岗位增长19.6万个，增幅低于11月的20.3万。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.090%
五年期公债 0.215% +0.0 0.215%
10年期公债 0.695% +0.0 0.695%
20年期公债 1.525% -0.5 1.530%
30年期公债 1.685% -1.0 1.695%
10年期公债期货 <0#JGB:> 143.85 +0.07 143.78
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军；审校 王兴亚)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。