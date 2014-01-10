《新兴市场重要经济事件预告》--1月10日-1月16日

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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1月10日(五)
暂无重要经济事件公布。
1月13日(一)
香港--亚洲金融论坛(至1月14日)。发言者包括：亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦、俄罗斯副财长Alexey Moiseev以及越南副财长杜黄英俊。
1月14日(二)
维也纳--2014年中欧及东欧论坛(至1月15日)。发言者包括：立陶宛央行总裁Vitas Vasiliauskas、克罗地亚(克罗埃西亚)央行总裁Boris Vujcic、及罗马尼亚央行副总裁Cristian Popa。
巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至1月15日)。
1月15日(三)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德发表主题为“全球经济复苏”的演说(1830)。
布达佩斯--匈牙利央行总裁Gyorgy Matolcsy在加拿大商会举办的活动上发表演讲(1100)。
雅加达--印尼央行总裁Agus Martowardojo和财政部长Muhammad Chatib Basri将在经济学人杂志组织的峰会上，讨论需要采取何种财政及货币政策来复苏该国经济。
1月16日(四)
圣地亚哥--智利央行举行利率会议(2100)。
开罗--埃及央行举行货币政策会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。