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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 10:45 BJT

《汇市简讯》中国贸易数据公布后，美元/坡元或测试1.2700

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* 中国贸易数据公布后，美元/坡元走势沉重，澳元上扬

* 中国出口数据逊于预期，但强于预估的进口数据提振了成长前景

* 美元/坡元跌至1.2701，澳元/美元升向0.8900

* 美元/坡元迄今在1.2701-17区间交投，最新报1.2704-1.2707

* 若跌破1.2700，或回撤至1.2680 (完)

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