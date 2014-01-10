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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 11:12 BJT

澳新汇市：澳元及新西兰元表现萎迷，未受中国贸易数据影响

就连中国数据也未能给市场带来很大影响。中国12月进口同比跳增8.3%，高于预估增幅5.3%，但出口增长放缓。

中国是澳洲的关键出口市场，所以中国进口数据强劲按道理应该支撑澳元。

市场目前的焦点是周五晚间公布的美国非农就业数据。

若美国就业数据良好，将引发对美联储更快地缩减购债的预期，美元将成为汇市的主角。

“市场对中国、澳洲和新兴市场的情况一直感到悲观，”Arab Bank Australia的交易员David Scutt说。

他说，美国就业数据需要特别高，澳元才会急剧下跌，因为市场已经预期就业岗位将会增加比较多。

相反，如果数据令人失望，Scutt预计澳元有可能涨至0.9000美元。

澳元支撑位先后在0.8855和0.8820美元，交易商称有大规模期权的行权价位于0.8900附近。

但澳元兑全线承压的加元有可能录得三个月最大周线涨幅。澳元兑加元 自周一以来已上涨1.4%，最新报0.9636加元。

新西兰元兑加元 本周也上涨了1.6%，曾触及2005年以来最高位0.8984加元。

新西兰元兑美元 小跌，报0.8245美元。

新西兰元兑日圆 报86.50日圆，本周早前曾触及近六年高位87.20。

新西兰元兑欧元 亦走低，报1.6490新西兰元。新西兰元兑澳元 报1.0785新西兰元，脱离周四触及的约1.0730新西兰元的近六年高位。(完)

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(编译 白云; 审校 张荻)
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