重发-香港个股：瑞安房地产重组管理层架构，行政总裁离任

(重发以补上公司代码)

路透香港1月10日 - 中国房地产商--瑞安房地产有限公司 周五宣布高层人事变动，李港进辞任执行董事、行政总裁及董事总经理职务，即日生效；公司同时委任黄勤道为执行董事和董事总经理。

瑞安房地产声明称，在瑞安工作近三十年的李港进，辞任原因是拟投放更多时间于其个人事务，与董事会并无意见分歧。

公司表示，预期需要更多时间物色合适人选任行政总裁，于过渡其间，主席罗康瑞将会担当较主动角色带领业务，公司的执行委员会及管理层将全面负责公司日常运作及管理。

此外，各执行董事的主要管理职能将重新调整，日后每位执行董事将担当更多职责，而以项目为本的管理方针则进一步加强。

接任瑞安房地产董事总经理职务的黄勤道于7月出任瑞安计划分拆、专注商业物业资产管理和投资的中国新天地行政总裁，此前为另一瑞安集团成员--瑞安建业 行政总裁兼董事总经理。

公司表示，此安排确保瑞安房地产及中国新天地的发展策略有更好的协调和执行成效。

瑞安房地产周五早盘中段股价跌0.85%，报2.34港元，过去一个月下滑4.5%。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)