中美贸易：美国对华出口玉米因转基因问题改售其他亚洲买家

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透1月9日 - 美国政府周四发布的数据显示，超过10万吨原先售往中国的美国玉米转往相邻的亚洲市场。由于在美国玉米供应中发现未经批准的转基因品种，中国政府一直对进口玉米实行严格检测。
美国农业部在周度报告中证实，这是最新一批被中国拒收后改售其他买家的玉米，此前已经有若干次类似情况。
中国自11月以来已经退运至少60万吨美国玉米和玉米产品，因其含有先正达(Syngenta) 公司研发的MIR 162品种。该品种等待中国批准进口已超过两年时间。全球其他大买家都已经批准了进口该品种。
美国农业部最新周度销售报告显示，6.39万吨售往中国的玉米转售日本。农业部称，12月5日止当周该类出口转售量共计约为5.14万吨。
美国农业部还称，1月2日止当周，约有5.5万吨售往中国的玉米转售韩国。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。