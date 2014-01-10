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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 11:13 BJT

韩国股市：早盘触及逾四个月低点，美国就业报告公布前投资者谨慎操作

路透首尔1月10日 - 韩国股市周五早盘跌到逾四个月最低位，因投资者对公司业绩前景 感到担忧，并且美国非农就业报告将于今日稍晚出炉，海外投资者在这以前也不愿买进。

0250 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.7%，报1,932.34点，盘中一度触及1,931.54点，为去年9月4日以来最低。

“近期市场前景一点也不好，”未来资产证券的分析师Lee Jae-hoon说道，“企业财报不振看似将无法避免，并且美联储（进一步）削减购债计划的可能性越发增大，这令股市丧失很多动力。”

三星电子 财报令人失望，韩元兑日圆 走强，都令投资者在财报季来临前感到不安。（完）
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