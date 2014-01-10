韩国股市：早盘触及逾四个月低点，美国就业报告公布前投资者谨慎操作

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透首尔1月10日 - 韩国股市周五早盘跌到逾四个月最低位，因投资者对公司业绩前景 感到担忧，并且美国非农就业报告将于今日稍晚出炉，海外投资者在这以前也不愿买进。
0250 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.7%，报1,932.34点，盘中一度触及1,931.54点，为去年9月4日以来最低。
“近期市场前景一点也不好，”未来资产证券的分析师Lee Jae-hoon说道，“企业财报不振看似将无法避免，并且美联储（进一步）削减购债计划的可能性越发增大，这令股市丧失很多动力。”
三星电子 财报令人失望，韩元兑日圆 走强，都令投资者在财报季来临前感到不安。（完）
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。