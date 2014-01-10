中国黄金：上海金交所计划今年上半年在上海自贸区启动黄金国际板

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透上海1月10日 - 上海媒体周五报导称，上海黄金交易所计划今年上半年在上海自由贸易区内启动黄金国际板，以吸引海外资本投资中国黄金市场。
金交所副总经理宋钰勤接受上海日报采访时表示，该所正争取在上半年建立国际板。
他表示国际板今年内肯定会启动，并称国际板的合约将以人民币而非外汇计价。
他称金交所目前正在自贸区内寻找保税仓库的场地。
上海自贸区于去年9月成立，是中国经济和金融体系重大改革的试点，包括人民币汇率和利率自由化。
上海金交所是全球最大的实物黄金交易所。中国所有的现货黄金交易都必须在该交易所进行。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。