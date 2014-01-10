《焦点》中国2013年外贸暖调收尾稍逊目标，今年料受益于欧美复苏

* 2013年外贸增速7.6%低于目标

* 贸易顺差接近2,600亿美元的五年高点

* 欧美经济复苏之下今年外贸预计有改善

* 高贸易顺差加剧人民币升值压力

采访 路透中文部；撰写 宿泱韫

路透北京1月10日 - 中国去年四季度以来外贸偏暖基调保持到了12月，全年进出口总值首次突破4万亿美元，7.6%的增速也仅稍逊于年初约8%的目标。展望新年，在欧美经济复苏站稳脚跟的有利环境下，外贸增速有望超过2013年。

海关周五数据显示，2013年出口同比增长7.9%，进口同比增7.3%；贸易顺差累计为2,597.5亿美元，仅次于2008年的2,954亿美元和2007年的2,622亿美元。顺差扩至五年高位，巩固了人民币继续升值的基础。

海关总署发言人郑跃声在发布会上表示，去年四季度中国外贸进出口增长7.3%，表现好于二三季度，这既与国家出台一系列稳定外贸增长的措施有关，也与主要市场经济好转、回暖密不可分。

“总体来看，2014年外贸发展环境要好于2013年。”他指出，今年世界经济仍然延续缓慢复苏的态势，同时也存在着许多不确定、不稳定的因素；从国内形势来看，2014年将是全面贯彻落实中共十八届三中全会、全面深化改革的第一年，经济发展仍将稳中求进。

中国12月出口同比增长4.3%，进口同比增长8.3%，路透调查预估中值分别为4.9%和5.3%，上月分别为12.7%和5.3%；当月贸易顺差256.4亿美元，路透预估为311.5亿美元。

分析人士指出，12月出口增速自11月高位回落，一是欧美圣诞新年购物季效应消退，二是受上年同期高基数的影响。实际上，去年进出口数据月度波动剧烈大起大落，出口既有下滑也有高达两位数的增长，个别月份出口的激增一度引发对虚假贸易的质疑。

“2013年对外贸易表现平平，与外围经济复苏的步伐有关。去年下半年开始，新出口订单开始好转，贸易状况转暖。近期新订单指数仍有波动，不过我们认为大方向是好转的。”广发银行金融市场部交易员颜岩表示。

他指出，从这段时间欧美经济的持续好转中，可以看到未来的对外贸易，对经济增长的贡献力度很可能大于去年，这是一个正面影响，也为“调结构”这个长期目标提供了更大空间。

澳新银行经济师刘利刚和周浩则表达了对中国外贸的担忧，他们在报告中写道，2013年外贸连续第二年未实现8%的增长目标，这意味着人民币升值使得中国的贸易优势慢慢减退。数据也显示，中国在G3（欧、美、日）发达经济体进口中所占的市场份额，在2010年达到顶峰，此后逐步下滑。

市场反应方面，人民币兑美元即期 周五早盘小幅走升，盘间曾触及历史新高6.0500元，受中间价高开逾百点子带动，不过12月中国贸易顺差规模较上月有所下降，即期也在短暂冲高后恢复窄幅波动。

欲浏览中国进出口及贸易顺差图表，请点选 link.reuters.com/teq85v

**今年外贸预计改善**

谈及今年贸易形势，多数分析师认为会较2013年有所改善，这主要得益于发达经济体经济前景的好转，但另一方面，一些人士也指出，需警惕新兴经济体增长风险，以及人民币升值可能给出口带来的压力。

“总体看2014年进出口状况会略好一些，外贸增速维持在8-10%。”申银万国首席宏观分析师李慧勇表示，对出口有利的一面是发达经济体复苏加强，不利的一面是亚太新兴市场短期看不到复苏，影响出口，人民币还会继续升值，国内转型要素价格成本继续上涨，会影响出口竞争力。

招商证券宏观经济研究员张一平亦认为，2014年随着欧美经济好转，对中国出口将带来利好。但考虑到去年1-4月虚假贸易导致基数偏高，也许增速会偏低一些。估计今年全年进出口增速在8-9%之间。而且值得警惕的是，随着美国量化宽松（QE）退出等影响，新兴经济体新一年表现还是个很大的未知数，倘若表现糟糕，将冲击到中国出口。

此外，从去年外贸数据看，外贸结构有了一定改善。据郑跃声介绍，去年中国的贸易伙伴更趋多元：欧美日传统市场份额下滑，东盟等新兴市场成为新增长点；进出口商品结构进一步优化：机电产品以及劳动密集型产品出口稳步增长，消费品、部分资源产品等进口增长较快。

海关数据显示，2013年中国对欧盟和美国的双边贸易额分别增长2.1%和7.5%，对东盟贸易额增速高达10.9%；单纯从出口来看，2013年中国对欧盟出口仅增长1.1%，对美国和东盟出口分别增长4.7%和19.5%。具体商品来看，2013年，机电产品出口1.27万亿美元，同比增长7.3%，占出口总值的比重为57.3%。

这一趋势与中央经济工作会议提出的2014年要求契合，工作会议称要不断提高对外开放水平，保持传统出口优势，创造新的比较优势和竞争优势，扩大国内转方式调结构所需设备和技术等进口。

对于2013年对外贸易顺差再创五年高位，郑跃声解释，自2009年到2013年，贸易顺差占当年外贸进出口总值的比例分别为8.9%、6.2%、4.3%、5.9%、6.2%，由此可以看出，近几年来中国的顺差规模相对来说还是处于一个基本稳定的状态。

但澳新银行的刘利刚、周浩指出，2013年中国的贸易顺差接近2600亿美元，是金融危机以来的最高值，这也使得人民币升值的压力增大。他们认为2014年人民币将继续升值，并预测美元兑人民币在2014年底将达到5.98的水平。

招商证券研究发展中心宏观研究主管谢亚轩则指出，去年的贸易顺差还是比较大，对于今年，考虑到出口形势未必那么乐观，而且预计中央仍倾向通过稳汇率来稳出口，所以，人民币升值是趋势，但升幅应该和去年差不多，在3%以内。