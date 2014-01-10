中国新债: 华融资产管理公司下周五将发行12.38亿元信贷ABS

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京1月10日 - 中国华融资产管理股份有限公司周五公告称，将于下周五(17日)发行合计12.38亿元人民币信贷资产证券化信托资产支持证券(ABS)，分为优先A-1档、优先A-2档、优先B档和次级资产支持证券。
刊登在中国债券信息网的公告显示，优先A-1档资产支持证券发行规模为2.48亿元，优先A-2档资产支持证券5.20亿元，优先B档2.42亿元，次级资产支持证券2.28亿元。
该期资产支持证券中优先级品种为固定利率证券。其中，优先A-1档招标利率区间为6.5%-7.0%，优先A-2档招标利率区间6.5%-7.0%，优先B档招标利率区间6.5%-7.0%，次级资产支持证券无票面利率。
该期ABS采用双评级制，中诚信国际和中债资信对其优先A-1档、优先A-2档、优先B档的预定评级为均为AAA。由中诚信托担任发行人和受托人，华融证券为主承销商。
该ABS具体招标时间为1月17日下午14:00-15:00，缴款截止日和分销日均为1月20日，起息和信托设立日则为1月21日。
此前，包括民生银行 、国家开发银行 等多家银行均有开展资产证券化业务，但信贷资产证券化通常在银行间市场发行；而企业资产证券化则以券商专项资产管理计划的形式，经证监会审批渠道在沪深交易所上市交易。
中国央行此前称，进一步扩大信贷资产证券化试点，将有利于金融支持经济结构调整和转型升级，可以有效优化金融资源配置、盘活存量资金。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。