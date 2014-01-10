中国新债: 华融资产管理公司下周五将发行12.38亿元信贷ABS

路透北京1月10日 - 中国华融资产管理股份有限公司周五公告称，将于下周五(17日)发行合计12.38亿元人民币信贷资产证券化信托资产支持证券(ABS)，分为优先A-1档、优先A-2档、优先B档和次级资产支持证券。

刊登在中国债券信息网的公告显示，优先A-1档资产支持证券发行规模为2.48亿元，优先A-2档资产支持证券5.20亿元，优先B档2.42亿元，次级资产支持证券2.28亿元。

该期资产支持证券中优先级品种为固定利率证券。其中，优先A-1档招标利率区间为6.5%-7.0%，优先A-2档招标利率区间6.5%-7.0%，优先B档招标利率区间6.5%-7.0%，次级资产支持证券无票面利率。

该期ABS采用双评级制，中诚信国际和中债资信对其优先A-1档、优先A-2档、优先B档的预定评级为均为AAA。由中诚信托担任发行人和受托人，华融证券为主承销商。

该ABS具体招标时间为1月17日下午14:00-15:00，缴款截止日和分销日均为1月20日，起息和信托设立日则为1月21日。

此前，包括民生银行 、国家开发银行 等多家银行均有开展资产证券化业务，但信贷资产证券化通常在银行间市场发行；而企业资产证券化则以券商专项资产管理计划的形式，经证监会审批渠道在沪深交易所上市交易。