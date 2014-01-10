路透基点：方兴地产的2亿美元贷款案获得七家银行参与--RLPC

路透香港1月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，由永隆银行牵头的方兴地产(中国)有限公司的2亿美元三年期期末一次性偿还贷款，已经吸引到七家银行参与。

作为牵头行兼簿记行，永隆银行承贷5,400万美元。

华侨银行亦是牵头行，承贷4亿港元。另外，彰化商业银行和中国招商银行纽约分行担任主办行，各自承贷2,500万美元。

以安排行身份加入的还有：台湾银行香港分行(1.55亿港元)、玉山商业银行国际金融业务(1,000万美元)和华南商业银行香港分行(1,000万美元)。

永亨银行以经理行身份加入，承贷500万美元。

协议定于2月21日签署。

一如此前报导，贷款利率较Hibor/Libor加码250个基点。

承诺4,000万美元及以上的银行，综合收益275个基点，费用为75个基点，并取得牵头行头衔。承诺2,500-3,900万美元者，综合收益270个基点，费用60个基点，获得主办行头衔。承诺1,000-2,400万美元者，综合收益265个基点，费用45个基点，获得安排行头衔。

这笔贷款设有25个基点的承诺费用，提款期六个月。

贷款资金用于一般营运资本。

去年6月，方兴地产取得一笔2亿美元三年期俱乐部贷款，参与银行为永隆银行、东亚银行及上海浦东发展银行。

穆迪给予方兴地产Baa3的评级。方兴地产为中国中化集团公司房地产和酒店业务的旗舰企业，参与的地产开发项目分布于北京、上海及珠海等城市。（完）