路透基点：方兴地产的2亿美元贷款案获得七家银行参与--RLPC

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港1月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，由永隆银行牵头的方兴地产(中国)有限公司的2亿美元三年期期末一次性偿还贷款，已经吸引到七家银行参与。
作为牵头行兼簿记行，永隆银行承贷5,400万美元。
华侨银行亦是牵头行，承贷4亿港元。另外，彰化商业银行和中国招商银行纽约分行担任主办行，各自承贷2,500万美元。
以安排行身份加入的还有：台湾银行香港分行(1.55亿港元)、玉山商业银行国际金融业务(1,000万美元)和华南商业银行香港分行(1,000万美元)。
永亨银行以经理行身份加入，承贷500万美元。
协议定于2月21日签署。
一如此前报导，贷款利率较Hibor/Libor加码250个基点。
承诺4,000万美元及以上的银行，综合收益275个基点，费用为75个基点，并取得牵头行头衔。承诺2,500-3,900万美元者，综合收益270个基点，费用60个基点，获得主办行头衔。承诺1,000-2,400万美元者，综合收益265个基点，费用45个基点，获得安排行头衔。
这笔贷款设有25个基点的承诺费用，提款期六个月。
贷款资金用于一般营运资本。
去年6月，方兴地产取得一笔2亿美元三年期俱乐部贷款，参与银行为永隆银行、东亚银行及上海浦东发展银行。
穆迪给予方兴地产Baa3的评级。方兴地产为中国中化集团公司房地产和酒店业务的旗舰企业，参与的地产开发项目分布于北京、上海及珠海等城市。（完）
(编译 高琦 审校 杜明霞)
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。