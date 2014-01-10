台湾债市：RP利率因资金宽裕持稳，跨农历年安排缓步增加

路透台北1月10日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五持平。今日市况仍维持资金宽裕，券源不足的状态，RP以到期续作为主，投信资金落点安排以年内居多，跨农历年的也缓步增加，利率基本上与年内相当。

一家票券商交易员表示，旬初市场资金相当多，投信要券询问度颇高。不过碍于17、20与29日有三期公债要交割，此时客户对资金落点的安排还是以月内为主，跨年的还不多。

“连续三期公债交割是变数，客户下周还不会跨年，20号那周应该就会。”该交易员说。

台湾财政部预计于17日发行两年期公债350亿台币、20日发行五年公债400亿台币、29日发行20年公债300亿台币。

另一家大型证券商交易员则表示，由于库存的公司债不多，今日以到期续作为主。投信RP资金落点在年内与跨年的各半，利率则持平。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%；两周内公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，以上成交利率皆持于上日。跨农历年公司债RP利率主要成交区间在0.66-0.68%。

主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.52%，约一至两周天期公司债RP利率交投主要在0.50-0.57%，同于上日区间。