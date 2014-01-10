台湾债市：RP利率因资金宽裕持稳，跨农历年安排缓步增加

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透台北1月10日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五持平。今日市况仍维持资金宽裕，券源不足的状态，RP以到期续作为主，投信资金落点安排以年内居多，跨农历年的也缓步增加，利率基本上与年内相当。
一家票券商交易员表示，旬初市场资金相当多，投信要券询问度颇高。不过碍于17、20与29日有三期公债要交割，此时客户对资金落点的安排还是以月内为主，跨年的还不多。
“连续三期公债交割是变数，客户下周还不会跨年，20号那周应该就会。”该交易员说。
台湾财政部预计于17日发行两年期公债350亿台币、20日发行五年公债400亿台币、29日发行20年公债300亿台币。
另一家大型证券商交易员则表示，由于库存的公司债不多，今日以到期续作为主。投信RP资金落点在年内与跨年的各半，利率则持平。
证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%；两周内公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，以上成交利率皆持于上日。跨农历年公司债RP利率主要成交区间在0.66-0.68%。
主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.52%，约一至两周天期公司债RP利率交投主要在0.50-0.57%，同于上日区间。
下周较大额的公司债发行有周五的台化 100亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。