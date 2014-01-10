路透基点：中钢集团2亿美元贷款案已获得四家银行参与

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透香港1月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，四家银行已参与中国中钢集团公司的2亿美元三年定期贷款案。
消息人士称，还有数家银行正在就参贷进行内部审批，该案的回复截止日期已经从1月10日向后延长。
一如此前报导，台湾银行担任此案的牵头行和簿记行，摩根士丹利是全球协调人。
该笔贷款是透过中钢集团的香港分公司--中钢国际控股有限公司借入。
贷款以香港的一处商业地产为担保，利率较Libor加码265个基点。
银行受邀以三个层次参与。承贷4,000万美元或以上，获得60个基点的前端费以及牵头行头衔。承贷2,500-3,900万美元，获得45个基点的费率和主办行头衔。承贷1,500-2,400万美元，获得30个基点的费率和安排行头衔。
贷款有两年的宽限期，之后将分三次每半年不等额偿还：15%（第1-2次）和70%（第3次）。贷款的平均年限约为2.52年。
本案定于12月2日在香港路演，12月4日在台北路演。
2009年12月，中钢集团签署一笔由摩根士丹利牵头的12.3亿港元(1.59亿美元)五年定期贷款，含全部费用的最高综合收益约为300基点，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码285个基点。
中钢集团主要从事冶金矿产资源开发与加工，亦从事冶金原料和产品的贸易与物流。（完）
(编译 高琦 审校 张荻)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。