路透基点：中钢集团2亿美元贷款案已获得四家银行参与

路透香港1月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，四家银行已参与中国中钢集团公司的2亿美元三年定期贷款案。

消息人士称，还有数家银行正在就参贷进行内部审批，该案的回复截止日期已经从1月10日向后延长。

一如此前报导，台湾银行担任此案的牵头行和簿记行，摩根士丹利是全球协调人。

该笔贷款是透过中钢集团的香港分公司--中钢国际控股有限公司借入。

贷款以香港的一处商业地产为担保，利率较Libor加码265个基点。

银行受邀以三个层次参与。承贷4,000万美元或以上，获得60个基点的前端费以及牵头行头衔。承贷2,500-3,900万美元，获得45个基点的费率和主办行头衔。承贷1,500-2,400万美元，获得30个基点的费率和安排行头衔。

贷款有两年的宽限期，之后将分三次每半年不等额偿还：15%（第1-2次）和70%（第3次）。贷款的平均年限约为2.52年。

本案定于12月2日在香港路演，12月4日在台北路演。

2009年12月，中钢集团签署一笔由摩根士丹利牵头的12.3亿港元(1.59亿美元)五年定期贷款，含全部费用的最高综合收益约为300基点，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码285个基点。

中钢集团主要从事冶金矿产资源开发与加工，亦从事冶金原料和产品的贸易与物流。（完）