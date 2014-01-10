《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月10日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== 暂无 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国铝业公司 50 50 12 1/15簿记建档 农业银行 AAA 1/16 1/17 中信银行 ======================================================================================= *华西证券 19 10 3 1/15招标 中国银行 AA+ 1/16 1/17 招商银行等 ======================================================================================= *东方证券 50 25 3 1/15招标 浦发银行 AA+ 1/17 1/20 ======================================================================================= *重庆市江北嘴 30 20 12 1/15簿记建档 兴业银行 AA+ 1/16 1/17 中央商务区投资 ======================================================================================= *重庆化医控股 40 10 12 1/15簿记建档 光大银行 AA+ 1/16 1/17 (集团) 兴业银行 ======================================================================================= *南京高速齿轮 15 8 12 1/15簿记建档 中信银行 AA- 1/17 1/20 制造有限公司 ======================================================================================= *深圳市东阳光 11 6 12 1/15簿记建档 中国银行 AA- 1/17 1/20 实业发展公司 农业银行 ======================================================================================= 华泰证券 123 30 3 1/13招标 农业银行 AAA 1/14 1/15 中国银行等 ======================================================================================= 国泰君安证券 120 35 3 1/13招标 建设银行 AAA 1/14 1/15 交通银行等 ======================================================================================= 西南证券 44 10 3 1/13招标 工商银行 AA+ 1/14 1/15 ======================================================================================= 齐鲁证券 44 10 3 1/13招标 建设银行 AA+ 1/14 1/15 中国银行 ======================================================================================= 漳泽电力 20 10 12 1/13簿记建档 国开行 AA 1/14 1/15 浦发银行 ======================================================================================= 中金公司 30 10 3 1/14招标 建设银行 AAA 1/15 1/16 邮储银行等 ======================================================================================= 方正证券 52 15 3 1/14招标 建设银行 AA+ 1/15 1/16 交通银行等 ======================================================================================= 太钢不锈 90 25 9 1/14簿记建档 工商银行 AAA 1/15 1/16 ======================================================================================= 冀中能源 30 10 12 1/16簿记建档 国开行 AA 1/17 1/20 峰峰集团 兴业银行 （冀中能源集团提供担保） ======================================================================================= 宁波经济技术 10 5 12 1/16簿记建档 浙商银行 AA 1/17 1/20 开发区控股 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *兴发集团 8 3 5 1/17簿记建档 工商银行 AA 1/21 1/22 招商银行 ======================================================================================= *同洲电子 5 3 3 1/17簿记建档 工商银行 AA- 1/20 1/21 ======================================================================================= 天津水务 4 4 7 1/13簿记建档 浦发银行 AA 1/15 1/16 投资集团 ======================================================================================= 绵阳市投资 8 3 5 1/13簿记建档 民生银行 AA 1/14 1/15 控股（集团） ======================================================================================= 北京国资 35 35 5 1/14簿记建档 中国银行 AAA 1/16 1/17 经营管理中心 国开行 ======================================================================================= 江苏新海连 9 4.5 5 1/14簿记建档 华夏银行 AA 1/16 1/17 发展集团 ======================================================================================= 甘肃公路航空 40 20 3 1/14簿记建档 国开行 AA+ 1/15 1/16 旅游投资集团 交通银行 ======================================================================================= 长沙经济技术 15 3 5 1/15簿记建档 北京银行 AA 1/16 1/17 开发集团 浦发银行 ======================================================================================= 石家庄国控 40 40 7 1/16簿记建档 华夏银行 AA+ 1/20 1/21 投资集团 ======================================================================================= 宁波经济技术 10 5 5 1/16簿记建档 浙商银行 AA 1/17 1/20 开发区控股公司 ======================================================================================= 贵州旅游投资 13 8 3 1/16簿记建档 中信银行 AA- 1/20 1/21 控股集团公司 ======================================================================================= 淮北矿业集团 30 10 3 推迟发行 招商银行 AA+ -- -- ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 曹巍浩；审校 丁淑琴)