全球金融：日本和印度将货币互换协议规模扩大至500亿美元

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透东京1月10日 - 日本和印度周五扩大其本币兑美元的货币互换协议，规模从原先的150亿美元提高至500亿美元。
日本央行在周五的声明稿中表示，这项扩大的互换协议由日本央行总裁黑田东彦和印度央行总裁拉詹共同签署，在2015年12月前均将有效。
该互换协议旨在因应两国在未来可能面临的短期流动性问题。
“双边互换协议的扩大将有助于包括新兴国家在内的全球金融市场的稳定，”日本央行声明稿表示。(完) (编译 戴素萍 审校 王洋)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。