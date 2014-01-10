中国货币市场：回购利率持稳资金“短松长紧”，机构谨慎关注下周月中缴税

路透上海1月10日 - 中国银行间市场主要回购加权利率 周五走势平稳，波动不大。市场人士表示，短期市场流动性持续较为宽松，资金面仍旧呈现“短松长紧”态势，考虑到未来新股IPO(首次公开发行)节奏加快以及月中缴税等因素干扰，机构预期难脱谨慎。

“隔夜和七天资金还好，14天也还ok，21天以上期限的差一些，”上海一银行交易员表示，只是预期下周可能会紧张，所以部分资金供给比前几日略少了点。

至于下周预期收紧的原因，她认为，主要还是因为月中缴税来临且新股发行的影响也不能忽视，“新股IPO也是个资金面干扰因素，有多大影响也难说，但是毕竟是存在的”。

不过，亦有机构持不同看法，东莞银行金融市场部陈龙表示，预计下周资金面应该不会太紧，国库定存招标，以及存款准备金退还，都可以增加市场资金供给，虽然财税上缴和春节提现时间临近，但还不至于马上显现，根据过往几个月的经验，春节前两周才出现紧张的概率较大。

财政部周四公告称，将于下周二(14日)进行今年第一期国库现金管理商业银行定期存款招标。计划存款量500亿元人民币，期限六个月。

银行间市场本周流动性进一步显好，央行公开市场连续两周零操作“以静制动”。考虑到后续财税上缴及春节前现金备付压力难免，若有需要，央行应会适度出手微调流动性，但总体政策应不改偏紧的基调。

北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7605 2.7677 -0.72

七天 4.0223 4.0167 +0.56

14天 4.7459 4.7901 -4.42

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.8500 4.9600 -0,011.00

七天 4.2200 4.1900 +3.00

14天 4.5000 4.4000 +10.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7900 2.8023 -1.23

七天 4.0364 4.0200 +1.64

14天 4.7600 4.7000 +6.00

Shibor

其中:隔夜 2.7660 2.7940 -2.80

七天 4.0410 4.0200 +2.10

三个月 5.5841 5.5837 +0.04