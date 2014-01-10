中国经济：今年国家铁路安排固定资产投资6,300亿元--铁路总公司

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透北京1月10日 - 中国铁路总公司总经理盛光祖表示，今年国家铁路安排固定资产投资6,300亿元人民币，投产新线6,600公里以上，并以中西部地区铁路建设为重点。这一投资数较2013年略低。
铁路总公司网站援引盛光祖的话称，今年要全面加快铁路走向市场步伐，提高企业综合经济效益，加快推进铁路投融资体制改革，确保全面完成建设任务。
“2014年，国家铁路预期完成旅客发送量22.7亿人，货物发送量32.8亿吨，同比分别增长10%、2%。”盛光祖称。
新华社去年8月曾报导，中国铁路总公司确认将追加2013年固定资产投资至6,600亿元人民币，包括基本建设投资5,300亿元，较年初所提及的规模有所提高 。
去年3月敲定的中国铁道部改革方案将铁道部一拆为三，以实现政企分开。国务院在发布批复中国铁路总公司组建方案的文件中称，该公司注册资金为10,360亿元人民币，文件并继续明确中国铁路总公司组建后，铁路建设债券为政府支持债券。（完） (发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。