中国汇市：中间价猛涨提振人民币早盘走升，但顺差下降减轻升值压力

* 人民币早盘小幅走升

* 盘间曾触及历史新高

* 中间价高开逾百点子

* 顺差回落减轻升值压力

路透北京1月10日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅走升，盘间曾触及历史新高6.0500元，受中间价高开逾百点子带动。不过最新公布的中国贸易顺差规模有所下降，即期也在短暂冲高后恢复窄幅波动。

交易人士表示，看到中间价高开幅度后以为上月贸易顺差规模较大，开盘后一度狠砸美元，不过受疑似干预的影响，美元价格迅速反弹。

“中间价升得比较多，开盘时大家都指望市场价也能升那么多。”一股份行交易员说。

他认为，今天公布的贸易顺差数据较之此前逾300亿美元规模有所回落，显示人民币升值大方向虽然还没有变化，但力道有所减弱。不过新年前后数据受假日影响较多，还是要等3月份贸易数据才能看得更清楚。

中国海关周五公布，12月中国出口同比增长4.3%，进口同比增长8. 3%，路透调查预估中值分别为4.9%和5.3%，上月分别为12.7%和5.3%；当月贸易顺差256.4亿美元，路透预估为311.5亿美元。

北京时间12:22，人民币兑美元即期报6.0522元，上日收报6.0550元。今日人民币兑美元中间价 为6.1008元，上日中间价为6.1109元。

全球汇市方面，美元周五早盘自七周高点下滑，因投资者在美国非农就业报告出炉前，了结部分获利。这扶助提振欧元，之前欧洲央行(ECB)发表的温和言论曾短暂冲击欧元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1116/62，上日尾盘为6.116。

北京时间12:23，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0369/89元，上一交易日尾盘报6.0384元。