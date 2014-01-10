中国汇市：中间价猛涨提振人民币早盘走升，但顺差下降减轻升值压力

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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* 人民币早盘小幅走升
* 盘间曾触及历史新高
* 中间价高开逾百点子
* 顺差回落减轻升值压力
路透北京1月10日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅走升，盘间曾触及历史新高6.0500元，受中间价高开逾百点子带动。不过最新公布的中国贸易顺差规模有所下降，即期也在短暂冲高后恢复窄幅波动。
交易人士表示，看到中间价高开幅度后以为上月贸易顺差规模较大，开盘后一度狠砸美元，不过受疑似干预的影响，美元价格迅速反弹。
“中间价升得比较多，开盘时大家都指望市场价也能升那么多。”一股份行交易员说。
他认为，今天公布的贸易顺差数据较之此前逾300亿美元规模有所回落，显示人民币升值大方向虽然还没有变化，但力道有所减弱。不过新年前后数据受假日影响较多，还是要等3月份贸易数据才能看得更清楚。
中国海关周五公布，12月中国出口同比增长4.3%，进口同比增长8. 3%，路透调查预估中值分别为4.9%和5.3%，上月分别为12.7%和5.3%；当月贸易顺差256.4亿美元，路透预估为311.5亿美元。
北京时间12:22，人民币兑美元即期报6.0522元，上日收报6.0550元。今日人民币兑美元中间价 为6.1008元，上日中间价为6.1109元。
全球汇市方面，美元周五早盘自七周高点下滑，因投资者在美国非农就业报告出炉前，了结部分获利。这扶助提振欧元，之前欧洲央行(ECB)发表的温和言论曾短暂冲击欧元。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1116/62，上日尾盘为6.116。
北京时间12:23，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0369/89元，上一交易日尾盘报6.0384元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完) (发稿 李然; 审校 张喜良)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。