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货币新闻 | 2014年 1月 10日 星期五 12:41 BJT

中国电力：12月发电量同比增7.7%，入冬以来用电负荷节节攀升--国家能源局

路透北京1月10日 - 中国政府网周五援引国家能源局消息称，2013年12月全国发电量同比增长7.7%，达到4,851亿千瓦时；当月日均发电量同比环比逐旬提高，下旬甚至超过160亿千瓦时，创历年冬季旬日均发电量新高。

政府网并援引国网调度数据称，2013年12月26日，全国最高用电负荷达73,461万千瓦，比2012年最高用电负荷(67,410万千瓦)高出9%，创历年冬季用电负荷新高。

“尽管用电负荷创冬季新高，但并未超过2013年夏季最高用电负荷，全国电力供应有保障，没有出现拉限电情况，”国家能源局称。

能源局数据显示，12月上旬发电量1,516亿千瓦时，同比增长7.3%；中旬发电量1,574亿千瓦时，同比增长7.4%；下旬发电量1,761亿千瓦时，同比增长7.9%。（完） (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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