台湾股市： 小幅收高但周线跌0.2%，观望今晚美国就业数据

路透台北1月10日 - 台湾股市周五小幅收高，惟周线收跌0.2%。美国股市震荡盘整，等待今晚的美国非农就业数据，且市场观望下周台积电 的财报结果，令台股盘势陷入整理。

台湾加权股价指数 收升0.17%至8,529.35点，成交初值 为994.81亿台币，上日修正后为1,353.78亿。

台新投顾分析师黄文清说，〞美国股市表现清淡，今天晚上还有就业数据。〞他并表示，台湾股市重量级厂商--台积电下周四将召开投资人说明会，目前半导体上游的景气、台积电20奈米生产线的良率都是市场关注的焦点。预估下周的台股区间将落在月线的8,480-8,651点。

他也预期，台积电在投资人说明会上应会释出产业偏利多讯息，带动台股指数在农历年前有再创新高的表现。本波台股高位在12月31日盘中创下的8,647.24点。

周五亚洲股市涨跌不一，本地时间13:53，日本股市日经指数 小升0.11%、韩国股市 下跌0.25%、香港恒生指数 走升0.47%，中国股市沪综指 跌0.45%。

美国经济走强可望激励12月就业市场维持强劲增速，进一步支持美国联邦储备理事会(美联储/FED)上月开始缩减刺激规模的决定。