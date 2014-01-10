台湾股市： 小幅收高但周线跌0.2%，观望今晚美国就业数据

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透台北1月10日 - 台湾股市周五小幅收高，惟周线收跌0.2%。美国股市震荡盘整，等待今晚的美国非农就业数据，且市场观望下周台积电 的财报结果，令台股盘势陷入整理。
台湾加权股价指数 收升0.17%至8,529.35点，成交初值 为994.81亿台币，上日修正后为1,353.78亿。
台新投顾分析师黄文清说，〞美国股市表现清淡，今天晚上还有就业数据。〞他并表示，台湾股市重量级厂商--台积电下周四将召开投资人说明会，目前半导体上游的景气、台积电20奈米生产线的良率都是市场关注的焦点。预估下周的台股区间将落在月线的8,480-8,651点。
他也预期，台积电在投资人说明会上应会释出产业偏利多讯息，带动台股指数在农历年前有再创新高的表现。本波台股高位在12月31日盘中创下的8,647.24点。
周五亚洲股市涨跌不一，本地时间13:53，日本股市日经指数 小升0.11%、韩国股市 下跌0.25%、香港恒生指数 走升0.47%，中国股市沪综指 跌0.45%。
美国经济走强可望激励12月就业市场维持强劲增速，进一步支持美国联邦储备理事会(美联储/FED)上月开始缩减刺激规模的决定。
路透对分析师所做调查显示，12月非农就业岗位预计增加19.6万个，略低于11月增加的20.3万个岗位，但将高于2013年前11个月均值188,545个岗位。 (完)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。