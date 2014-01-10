路透基点：浙江南方水泥签署7.6亿元人民币贷款--RLPC

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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路透香港1月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，浙江南方水泥本周与两家银行签署了7.6亿元人民币（1.26亿美元）的五年定期贷款协议。
北京银行担任牵头行和代理行，中国招商银行是共同主办行，两家平均分担贷款。
如此前报导，贷款利率为中国人行基准利率的100%，在一年的宽限期过后偿还。
所筹资金用于公司在浙江省水泥工厂的并购活动和重整。
借款人是南方水泥有限公司的下属分公司。旗下的另一家分公司--上海南方水泥有限公司已经在去年11月敲定了18亿元人民币的三年期贷款。该案的初始规模本来是50亿元人民币。中国农业银行上海分行任牵头行，中国建设银行上海分行是共同主办行，两家平均分担贷款。
根据消息人士，上海南方水泥的贷款利率为中国人民银行基准利率的95%，综合收益为此基准利率的100%。
南方水泥的总部位于浙江省杭州，母公司是在香港上市的中国建筑材料有限公司。（完）
(编译 高琦 审校 石冠兰)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。