路透基点：浙江南方水泥签署7.6亿元人民币贷款--RLPC

路透香港1月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，浙江南方水泥本周与两家银行签署了7.6亿元人民币（1.26亿美元）的五年定期贷款协议。

北京银行担任牵头行和代理行，中国招商银行是共同主办行，两家平均分担贷款。

如此前报导，贷款利率为中国人行基准利率的100%，在一年的宽限期过后偿还。

所筹资金用于公司在浙江省水泥工厂的并购活动和重整。

借款人是南方水泥有限公司的下属分公司。旗下的另一家分公司--上海南方水泥有限公司已经在去年11月敲定了18亿元人民币的三年期贷款。该案的初始规模本来是50亿元人民币。中国农业银行上海分行任牵头行，中国建设银行上海分行是共同主办行，两家平均分担贷款。

根据消息人士，上海南方水泥的贷款利率为中国人民银行基准利率的95%，综合收益为此基准利率的100%。

南方水泥的总部位于浙江省杭州，母公司是在香港上市的中国建筑材料有限公司。（完）